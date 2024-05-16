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В Новом театре детей погружают в мир высокой духовности и красоты

3:10
Культура

В 1878 году 38-летний Петр Ильич Чайковский неожиданно пишет цикл фортепианных пьес для детей. "Детский альбом" — так называется сборник, который уж к концу XIX века приобрел мировую известность. К этому моменту Чайковский уже автор четырех симфоний, трех опер, в том числе великого "Евгения Онегина", знаменитого первого концерта для фортепиано с оркестром и не менее знаменитого балета "Лебединое озеро".

В Новом театре детей погружают в мир высокой духовности и красоты
Фото: Пресс-служба Нового театра

На титульном листе надпись: Посвящается Володе Давыдову. Кто же этот Володя?

В письме к своему меценату Надежде Филаретовне фон Мекк композитор пишет: "Альбом этот я посвятил моему племяннику Володе, который страстно любит музыку и обещает стать музыкантом". Владимир Давыдов не стал музыкантом — он предпочел карьеру профессионального военного. Но его любовь к музыке и к искусству сопровождала его всю жизнь.

Есть на титульном листе "Детского альбома", который выпустило издательство Юргенсона, и еще одна надпись: подражание Шуману. Вторая загадка: в чем Чайковский решил "подражать" немецкому романтику Роберту Шуману?

Фраза "подражание Шумана" на обложке "Детского альбома" отсылает к шумановскому "Альбому для юношества", сборнику миниатюр, которые являются уникальными образцами музыки для детей.

Не только два этих великих композитора писали музыку для малышей. Клод Дебюсси создал сборник "Детский уголок", Сергей Прокофьев — "Детскую музыку". Необходимость раннего погружения ребенка в музыку осознавали во все времена — доказано, что дети, слушающие классическую музыку с ясельного возраста, развиваются быстрее своих ровесников, лишенных этого опыта.

Не случайно в русских дворянских семьях детей учили музыке с такой же серьезностью, как языкам, истории и математике. Сам Петр Ильич Чайковский — яркий пример системного музыкального воспитания, данного ему сначала матерью Александрой Андреевной, а затем первой учительницей Марьей Пальчиковой.

Спектакль "Нового Театра" "Детский альбом Чайковского", основанный на шедевре великого русского композитора, включает в себя все пьесы сборника. Стихи Виктора Лунина, деликатно и изящно написанные на знаменитые мелодии, еще ярче раскрывают волшебный образный мир альбома. А иммерсивная форма позволяет небольшой группе зрителей (всего 70 человек) перемещаться по прекрасным интерьерам старинной усадьбы. Выпуская спектакль "Детский альбом Чайковского", его создатели были окрылены своей задачей — погрузить современного ребенка, нередко зашоренного электронными гаджетами, в мир высокой духовности и красоты.

Спектакль "Детский альбом Чайковского" состоится 19 мая в 12:00 и 1 июня в 12:00 и в 14:00.

Подробнее о спектакле

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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