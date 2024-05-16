У небольшой звезды, которая проживёт в 100 раз дольше Солнца, открыта подобная Земле планета

Астрономы обнаружили экзопланету размером с Землю, которая вращается вокруг ультрахолодного красного карлика Speculoos-3b в 55 световых годах от нас. О своём открытии они сообщили на страницах Nature Astronomy.
Находка интересна сразу несколькими необычными особенностями. Во-первых, это только второе подобное открытие после обнаружения семи скалистых планет красного карлика Трапписта-1.
Во-вторых, планета находится очень близко к своей звезде и поэтому крутится вокруг неё невообразимо быстро — год там длится всего 17 часов. В то же время дни и ночи на этой планете бесконечны, потому что она, как Луна, всегда повёрнута одной стороной к своему светилу.
В-третьих, по расчётам учёных, Speculoos-3b проживёт в 100 раз дольше, чем Солнце, при том, что он вдвое горячее, хотя и светится в 100 раз слабее.
Жизнь на вновь открытой планете вряд ли возможна — на таком маленьком расстоянии от звезды её облучает адская радиация, в 16 раз превышающая солнечную на Земле.
"В такой среде наличие атмосферы вокруг планеты крайне маловероятно", — полагает планетолог из Массачусетского технологического института Жюльен де Вит.
Ультрахолодные красные карлики составляют около 70% от всех звёзд в нашей Галактике. Им отмерено 100 миллиардов лет существования, так что они погаснут последними во Вселенной.
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