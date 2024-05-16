Самый популярный российский блогер Влад Бумага стал отцом — как назвали девочку

Блогеры Влад Бумага и Юлия Годунова впервые стали родителями

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогеры Владислав Бумага и Юлия Годунова стали родителями. В своем блоге молодая мама сообщила о радостном событии.

Фото: Telegram by Личный аккаунт Влада Бумаги в Телеграм is licensed under public domain

У возлюбленных родилась дочь, которую назвали Оливией. Девочка появилась на свет 8 мая в клиническом госпитале "Лапино" в Подмосковье. Годунова поделилась фотоснимками с роддома, на которых запечатлена вместе с избранником и новорожденной.

"Наша Оливка наконец-то с нами", — подписала публикацию Годунова.

На одном из снимков можно увидеть, что девочка роилась 4000 грамм и 55 сантиметров.

Ранее Пэрис Хилтон рассказала, как пыталась почувствовать себя беременной.