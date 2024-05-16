Самый популярный российский блогер Влад Бумага стал отцом — как назвали девочку

Блогеры Владислав Бумага и Юлия Годунова стали родителями. В своем блоге молодая мама сообщила о радостном событии.
У возлюбленных родилась дочь, которую назвали Оливией. Девочка появилась на свет 8 мая в клиническом госпитале "Лапино" в Подмосковье. Годунова поделилась фотоснимками с роддома, на которых запечатлена вместе с избранником и новорожденной.
"Наша Оливка наконец-то с нами", — подписала публикацию Годунова.
На одном из снимков можно увидеть, что девочка роилась 4000 грамм и 55 сантиметров.
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