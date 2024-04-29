Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хоста для дачного участка
Модные прически, которые придадут объем даже самым тонким волосам
Эти продукты способны нормализовать сон: помидоры и бананы
NI: блокировка особого сигнального пути защищает от воспаления печени при раке
Фигуристка Медведева назвала "жестью" ситуацию с положением россиян на ОИ-2024
Как стабилизировать высокое давление: советы кардиолога Анны Кореневич
Названы простые породы собак
ADS: умение ждать и ставить долгосрочные цели сопутствует успехам в учебе
Балтимор борется с попыткой врезавшегося в мост судна ограничить свою ответственность
Под угрозой американсих санкций: китайские банки замораживают платежи в Россию

Банки КНР вынуждены искать обходные пути для продолжения торговли с Россией

0:59
Экономика

По мере нарастания давления со стороны Соединённых Штатов на китайские банки, которые занимаются расчётами с Россией, многие китайские компании вынуждены искать альтернативные пути для продолжения торговли с российскими партнёрами.

Банки КНР вынуждены искать обходные пути для продолжения торговли с Россией
Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

По данным источников агентства Reuters, крупные китайские банки уже снизили до минимума обработку платежей из России, опасаясь возможных американских санкций.

В результате некоторые компании обратились к небольшим граничным банкам, валютным брокерам и даже к запрещённым криптовалютам.

Владелец компании по производству бытовой техники в провинции Гуандун жалуется, что официальные каналы для ведения бизнеса заблокированы.

По его словам, крупные банки, с которыми он ранее сотрудничал, резко ограничили расчёты с Россией после начала военной операции на Украине. Один из менеджеров прямо сказал ему, что банк опасается американских санкций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Эти продукты способны нормализовать сон: помидоры и бананы
NI: блокировка особого сигнального пути защищает от воспаления печени при раке
Фигуристка Медведева назвала "жестью" ситуацию с положением россиян на ОИ-2024
Банки КНР вынуждены искать обходные пути для продолжения торговли с Россией
Как стабилизировать высокое давление: советы кардиолога Анны Кореневич
Названы простые породы собак
ADS: умение ждать и ставить долгосрочные цели сопутствует успехам в учебе
Балтимор борется с попыткой врезавшегося в мост судна ограничить свою ответственность
В Сочи летний курортный сезон начался досрочно
Веганское блюдо: фаршированные грибы с рикоттой и шпинатом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников