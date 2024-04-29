Под угрозой американсих санкций: китайские банки замораживают платежи в Россию

Банки КНР вынуждены искать обходные пути для продолжения торговли с Россией

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мере нарастания давления со стороны Соединённых Штатов на китайские банки, которые занимаются расчётами с Россией, многие китайские компании вынуждены искать альтернативные пути для продолжения торговли с российскими партнёрами.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

По данным источников агентства Reuters, крупные китайские банки уже снизили до минимума обработку платежей из России, опасаясь возможных американских санкций.

В результате некоторые компании обратились к небольшим граничным банкам, валютным брокерам и даже к запрещённым криптовалютам.

Владелец компании по производству бытовой техники в провинции Гуандун жалуется, что официальные каналы для ведения бизнеса заблокированы.

По его словам, крупные банки, с которыми он ранее сотрудничал, резко ограничили расчёты с Россией после начала военной операции на Украине. Один из менеджеров прямо сказал ему, что банк опасается американских санкций.