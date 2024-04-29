По мере нарастания давления со стороны Соединённых Штатов на китайские банки, которые занимаются расчётами с Россией, многие китайские компании вынуждены искать альтернативные пути для продолжения торговли с российскими партнёрами.
По данным источников агентства Reuters, крупные китайские банки уже снизили до минимума обработку платежей из России, опасаясь возможных американских санкций.
В результате некоторые компании обратились к небольшим граничным банкам, валютным брокерам и даже к запрещённым криптовалютам.
Владелец компании по производству бытовой техники в провинции Гуандун жалуется, что официальные каналы для ведения бизнеса заблокированы.
По его словам, крупные банки, с которыми он ранее сотрудничал, резко ограничили расчёты с Россией после начала военной операции на Украине. Один из менеджеров прямо сказал ему, что банк опасается американских санкций.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.