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1 минута в день всего на 1 упражнение, и ваша гипертония развеется как дурной сон, тонометр - в помойку

Как стабилизировать высокое давление: советы кардиолога Анны Кореневич

2:03
Здоровье

Известный кардиолог Анна Кореневич в своем дзен-канале подняла важную тему влияния постоянно повышенного артериального давления на здоровье. Она объясняет, что уровень давления 140/90 мм ртутного столба и выше в 90% случаев увеличивает риск развития серьёзных состояний, таких как инфаркт миокарда, инсульт и почечная недостаточность.

Как стабилизировать высокое давление: советы кардиолога Анны Кореневич
Фото: defenseimagery. mil by Chief Warrant Officer Donnie Brzuska is licensed under public domain

Доктор Кореневич выделяет многолетний стресс как главную причину большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Она также отмечает, что особенно уязвимы к высокому давлению те люди, которые постоянно контролируют его уровень с помощью тонометра. Помимо стресса, другим значительным фактором, способствующим повышению давления, является чрезмерная физическая активность.

Кореневич предлагает простое, но эффективное решение для быстрого снижения артериального давления — выполнение упражнения планка. По словам кардиолога, всего одна минута этого упражнения в день может значительно улучшить состояние давления за счёт тотального расслабления, как физического, так и эмоционального. Регулярное выполнение планки, как подчеркивает доктор, способствует защите организма от таких серьёзных осложнений, как инсульт и инфаркт миокарда.

Артериальная гипертония, или высокое артериальное давление, является серьезным медицинским состоянием, которое может приводить к ряду осложнений, включая инфаркт миокарда, инсульт и хроническую почечную недостаточность. Повышенное давление создаёт дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, что со временем может привести к их износу и повреждению. Управление стрессом, регулярные умеренные физические упражнения и сбалансированное питание являются ключевыми элементами в предотвращении и лечении высокого давления. (Википедия)

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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