Первый уровень сложности: самые легкие породы собак даже для тех, у кого никогда не было питомца

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Названы простые породы собак

1:12
Зоосфера » Собаки

Многие мечтают о собаке, но страх не справиться с заботой о питомце мешает им это сделать. Особенно это касается тех, кто никогда не имел животных. Сомнения вполне понятны, ведь человек не имел опыта ухода за животными и боится брать на себя ответственность.

Названы простые породы собак
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

К счастью, существуют породы собак, которые отлично подходят для новичков.

Если вы хотите завести собаку, но опасаетесь отсутствия опыта и возможной нагрузки, обратите внимание на следующие породы:

  • Чихуахуа: их преимущество в небольших размерах, что делает их удобными даже для малогабаритных квартир. Эти собаки не требуют частых прогулок и много еды, и не будут мешать вам или вашей семье.
  • Мопс: обладает уникальной внешностью, сообразительностью и игривостью. Мопсы очень привязаны к своим владельцам и редко доставляют хлопот. С возрастом они становятся ещё более спокойными.
  • Лабрадор: идеальный выбор, если вы хотите крупную собаку. Лабрадоры известны своим спокойствием, уравновешенностью и добротой, а также любовью к детям.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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