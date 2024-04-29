Первый уровень сложности: самые легкие породы собак даже для тех, у кого никогда не было питомца

Названы простые породы собак

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие мечтают о собаке, но страх не справиться с заботой о питомце мешает им это сделать. Особенно это касается тех, кто никогда не имел животных. Сомнения вполне понятны, ведь человек не имел опыта ухода за животными и боится брать на себя ответственность.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

К счастью, существуют породы собак, которые отлично подходят для новичков.

Если вы хотите завести собаку, но опасаетесь отсутствия опыта и возможной нагрузки, обратите внимание на следующие породы:

Чихуахуа : их преимущество в небольших размерах, что делает их удобными даже для малогабаритных квартир. Эти собаки не требуют частых прогулок и много еды, и не будут мешать вам или вашей семье.

: их преимущество в небольших размерах, что делает их удобными даже для малогабаритных квартир. Эти собаки не требуют частых прогулок и много еды, и не будут мешать вам или вашей семье. Мопс : обладает уникальной внешностью, сообразительностью и игривостью. Мопсы очень привязаны к своим владельцам и редко доставляют хлопот. С возрастом они становятся ещё более спокойными.

: обладает уникальной внешностью, сообразительностью и игривостью. Мопсы очень привязаны к своим владельцам и редко доставляют хлопот. С возрастом они становятся ещё более спокойными. Лабрадор: идеальный выбор, если вы хотите крупную собаку. Лабрадоры известны своим спокойствием, уравновешенностью и добротой, а также любовью к детям.