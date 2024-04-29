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Трендовые стрижки для тонких волос: как добавить объем и стиль

Модные прически, которые придадут объем даже самым тонким волосам

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы могут быть настоящей головной болью для многих женщин. И хотя правильная стрижка и регулярная укладка могут немного облегчить ситуацию, не всегда хочется тратить много времени на создание прически. Поэтому выбор стрижки становится ключевым моментом. Мы поговорили со стилистом и выяснили, какие прически были в тренде в последние полгода.

Модные прически, которые придадут объем даже самым тонким волосам
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Каскад

Классический каскад — это выбор многих женщин с тонкими волосами. Хотя эта стрижка идеально подходит для плотных волос, у тонких волос с филировкой она также может быть спасением. Главное правило для тонких волос — чем больше слоев, тем больше объема получится в прическе. Укладка только усилит этот эффект, что и нужно.

Пикси

Стрижка пикси — это выбор уверенных в себе женщин и прекрасный вариант для лета. Вы можете выбрать пикси с челкой или без нее, в зависимости от вашего предпочтения. Рекомендуется рассмотреть пикси в удлиненном варианте, чтобы иметь больше возможностей для укладки. Эта стрижка особенно хорошо сочетается с платиновым блондом, делая волосы визуально гуще.

Каре с прямым срезом

Если вы предпочитаете классику, то каре с прямым срезом — ваш выбор. Эта стрижка подходит почти всем, но особенно ее любят женщины с тонкими волосами. Прямой срез позволяет легко контролировать длину и плотность стрижки, что делает волосы более ухоженными и объемными.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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