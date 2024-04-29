Исследователи из Национального университета Сингапура выяснили, что способность детей ждать и удерживаться от искушений во благо долгосрочных целей связана с успехом в учебе. Отчет об этом исследовании опубликован в журнале Applied Developmental Science (ADS).
В исследовании участвовало около 3 тысяч сингапурских дошкольников. Умственные способности и личностные характеристики детей были оценены на двух этапах. Во время первого этапа были измерены рабочая память, способность откладывать удовольствие и сопротивляться соблазнам, а также уровень самоконтроля (согласно оценкам родителей).
Через два года на втором этапе исследования группу детей проверили на их академические успехи и проблемы с поведением.
Результаты показали, что дети, проявившие большую сдержанность и готовность откладывать моментальное удовольствие в пользу долгосрочных целей на первом этапе, обладали лучшей рабочей памятью и самоконтролем. Эти характеристики были связаны с более высокими академическими достижениями и меньшим количеством проблем в поведении и эмоциональной сфере в школьном возрасте.
Также отмечено, что девочки проявляли эту способность раньше, чем мальчики. У девочек она могла проявиться уже в четыре года, в то время как у мальчиков — только в пять.
Исследование также выявило, что дети из семей с высоким доходом и образованием родителей имели лучшую регуляцию поведения.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.