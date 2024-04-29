Названо качество характера, сопутствующее успехам в учебе

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ADS: умение ждать и ставить долгосрочные цели сопутствует успехам в учебе

1:35
Наука

Исследователи из Национального университета Сингапура выяснили, что способность детей ждать и удерживаться от искушений во благо долгосрочных целей связана с успехом в учебе. Отчет об этом исследовании опубликован в журнале Applied Developmental Science (ADS).

ADS: умение ждать и ставить долгосрочные цели сопутствует успехам в учебе
Фото: Wikipedia by dotmatchbox at flickr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В исследовании участвовало около 3 тысяч сингапурских дошкольников. Умственные способности и личностные характеристики детей были оценены на двух этапах. Во время первого этапа были измерены рабочая память, способность откладывать удовольствие и сопротивляться соблазнам, а также уровень самоконтроля (согласно оценкам родителей).

Через два года на втором этапе исследования группу детей проверили на их академические успехи и проблемы с поведением.

Результаты показали, что дети, проявившие большую сдержанность и готовность откладывать моментальное удовольствие в пользу долгосрочных целей на первом этапе, обладали лучшей рабочей памятью и самоконтролем. Эти характеристики были связаны с более высокими академическими достижениями и меньшим количеством проблем в поведении и эмоциональной сфере в школьном возрасте.

Также отмечено, что девочки проявляли эту способность раньше, чем мальчики. У девочек она могла проявиться уже в четыре года, в то время как у мальчиков — только в пять.

Исследование также выявило, что дети из семей с высоким доходом и образованием родителей имели лучшую регуляцию поведения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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