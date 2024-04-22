Опасные для РФ моменты из американской помощи Украине. Как решит Байден?

У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ

3:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Два момента представляют для РФ интерес из законопроектов об американской помощи Украине. Это передача дальнобойных ракет ATACMS и конфискация российских активов.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

США намерены пересмотреть риски по поставкам ВСУ ATACMS

Сразу скажем, что эти законы (если будут утверждены в сенате и подписаны президентом Джозефом Байденом) лишь "подталкивают" администрацию президента это сделать.

В четвертом законе инициативы спикера Майка Джонсона "Об иностранной помощи" предлагается обязать президента Байдена передать Украине ракетные системы ATACMS дальнего радиуса действия "как можно скорее".

Однако передача может быть отложена, если президент решит, что это "нанесёт ущерб интересам национальной безопасности Соединённых Штатов". В этом случае Байден будет обязан уведомить о своём решении комитет конгресса по обороне, комитет по ассигнованиям и внешним связям сената, а также комитет по ассигнованиям и иностранным делам палаты представителей.

В прошлом году Киев не раз запрашивал ракеты ракет ATACMS (под установки HIMARS) дальностью до 300 километров, но Байден всякий раз отказывал, не желая эскалации с ядерной державой. Белый дом передал ВСУ ракеты с дальностью действия до 165 километров и в небольших количествах.

Высокопоставленный американский генерал Чарльз Браун недавно заявил, что передача более дальнобойных ракет не так рискованна, как раньше. Американский генерал заявил, что "сдержанный ответ" России на серию недавних атак украинских беспилотников вглубь территории России позволил Пентагону скорректировать свой анализ рисков для отправки ATACMS.

Однако он не учёл, что Россия в ответ на возможные удары ракетами по Севастополю, Керченскому мосту и т. д. (Владимир Зеленский на всё способен) начнёт сбивать американские беспилотники, летающие над Чёрным морем и наводящие террористические атаки ВСУ на Крым.

США будут продавливать Европу на конфискацию активов РФ по своему закону

Второй закон "Мир посредством силы в XXI веке" в украинской части предусматривает ​​возможность конфисковать российские суверенные активы, а также собственность любых "институтов и учреждений", связанных с российским государством, на сумму 5 млрд долларов и передать их Украине. Отмашку также должен дать Байден.

Для аккумуляции этих ворованных активов будет создан Фонд поддержки Украины, находящийся под контролем США. Если актив имущественный, то его продадут, а вырученные средства передадут в этот фонд. Опасность в том, что закон имеет экстерриториальную силу. Поэтому ЕС, где аккумулируется около 250 млрд евро российских замороженных активов, будет находиться под постоянным давлением.

Ответ обещан тоже. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков пообещал, что действия Вашингтона станут предметом бесконечных судебных разбирательств. Несомненно, что инициатива Вашингтона заставит другие страны ( прежде всего Китай) выводить свои активы из банковской системы США. И это самое опасное последствие для погрязшей в долгах страны.

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