Москва своевременно провела съезд оппозиции Молдавии. Отступать некуда

В Молдавии Кремль впервые отошёл от принципа работы только с легитимными властями

4:55 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

Россия отважилась на открытую работу с оппозицией в недружественной Молдавии. Ранее Москва работала только с легитимными властями. С этим правилом РФ проиграла влияние и в ближнем, и дальнем зарубежье.

Фото: wikimedia.org by Федя Кузнецов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В Москве прошёл съезд молдавской оппозиции

Оппозиция Молдавии: партии "Шор", "Возрождение", "Шанс", "Альтернатива и силы спасения Молдовы" и "Виктория" сформировали политический блок "Победа" для восстановления отношений с РФ, СНГ и ЕАЭС. И провели они свой первый съезд в Москве.

Удивляться нечему — движение Илана Шора в Молдавии запрещено, как "пророссийское".

"Мы бы с приглашением провели его (съезд) в Кишиневе или в Оргееве. Но сейчас это невозможно. Нынешние власти Молдовы превратили нашу страну в ГУЛАГ и расправляются со всеми несогласными", — написал Илан Шор в Telegram.

Он призвал "не дать Великобритании поглотить нашу страну".

Россия уже присутствует в Гагаузии

Президент Гагаузии Евгения Башкан также прибыла в Москву на съезд. Она избрана исполнительным секретарем политического совета нового блока.

Это уже третий её визит В РФ за короткое время и не от хорошей жизни. Автономия находится в блокаде (как и Приднестровье), молдавское правительство ограничивает бюджет региона и нарушает демократические права. Россия пришла на помощь. Пенсионеры и бюджетники Гагаузии с 1 мая получат от РФ финансовую помощь в размере 100 евро (107 долларов). Выдача банковских карт "Мир" в Гагаузии, как ожидается, начнется с 1 мая, сказала Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT.

"Это всё реально. Это всё будет работать, и с 1 мая мы планируем уже выдавать эти карты, то есть банковские карты "Мир", — сказала она.

"Победа" — это готовое правительство в изгнании

Другие цели нового блока молдавской оппозиции: победа на президентских выборах и референдуме о невступлении Молдавии в ЕС.

"Санду (президент Молдавии) сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнерами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать", — написал Шор.

Запад давно не стесняется работать с оппозицией и получается или нет, но изрядно трепет нервы легитимным властям, как правило, антиамериканским.

Все проамериканские оппозиционеры работают под лозунгами демократии, лучшей жизни которую они обязательно обеспечат, им помогают купленные СМИ. В итоге неугодные США правительства демонизируются, дискредитируются, часто свергаются.

Хуан Гуайдо, Светлана Тихановская, Юлия Навальная - это готовые самопровозглашённые президенты с правительством "в изгнании". Гуайдо даже сначала опирался на параллельные структуры власти в Венесуэле. С ним у Вашингтона не получилось, но во многих случаях американцы приводят своих людей к власти. Пример — недавняя победа в Аргентине Хавьера Милея.

Москве надо наступать или Одесса будет отдана французу

То, что в Кремле взяли подобный курс работы с "недружественными" правительствами, читай — врагами, можно только приветствовать.

Потому что отступать некуда. В Молдавии намечаются события. Украинский депутат Алексей Гончаренко*, выступая на сессии ПАСЕ, призвал урегулировать "приднестровскую проблему всеми средствами, включая военные". Санду, возможно, пойдёт на объединение с Румынией и натовские силы рывком войдут в Приднестровье и дальше — в Одессу. Франция держит в Румынии 2000 солдат и они, как говорит Эмманюэль Макрон, готовы войти в этот русский город.

С Гагаузией тоже расправятся. Против Гуцул возбуждены уголовные дела и возможен арест. В Кишинёве не признают выборы в Гагаузии, называют членов правительства и башкана "членами ОПГ" и не вводят главу автономии в состав правительства, как того требует закон.

Но у России есть контригра — взятие Одессы и рывок в Приднестровье и Гагаузию, до которых от Одессы около 100 км. И когда это случится, в лице "Победы" будет уже готовое правительство для образования субъекта РФ в части Молдавии или на всей её территории.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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