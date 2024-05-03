Опасно для кошек: никогда не давайте вашему питомцу играть с этими вещами

Игра для кошек — это не только удовольствие, но и необходимость. Она помогает кошкам реализовывать их инстинкты и поддерживать физическую активность. Однако не все предметы безопасны для игр.
1. Нити и ленты. Кошки могут проглотить эти предметы, что приведет к серьезным проблемам с пищеварительной системой.
2. Иголки. Случаи, когда кошки проглатывают иголки, не редкость. Иголки могут застрять в ротовой полости или проткнуть стенки желудка или кишечника, вызывая серьезные повреждения.
3. Резинки для волос. Эти предметы также часто оказываются проглоченными кошками. Они могут вызвать закупорку кишечника и потребовать оперативного вмешательства.
4. Маленькие резиновые игрушки. Часто выдаваемые в качестве сувениров в магазинах, такие игрушки могут стать причиной удушья или закупорки пищеварительной системы.
Владельцам кошек рекомендуется тщательно следить за тем, с чем их питомцы играют, и избегать использования мелких предметов, которые могут быть легко проглочены.
Артист раскрыл подробности личной жизни.