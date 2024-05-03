Опасно для кошек: никогда не давайте вашему питомцу играть с этими вещами

Список самых опасных игрушек для кошек

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Игра для кошек — это не только удовольствие, но и необходимость. Она помогает кошкам реализовывать их инстинкты и поддерживать физическую активность. Однако не все предметы безопасны для игр.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.

1. Нити и ленты. Кошки могут проглотить эти предметы, что приведет к серьезным проблемам с пищеварительной системой.

2. Иголки. Случаи, когда кошки проглатывают иголки, не редкость. Иголки могут застрять в ротовой полости или проткнуть стенки желудка или кишечника, вызывая серьезные повреждения.

3. Резинки для волос. Эти предметы также часто оказываются проглоченными кошками. Они могут вызвать закупорку кишечника и потребовать оперативного вмешательства.

4. Маленькие резиновые игрушки. Часто выдаваемые в качестве сувениров в магазинах, такие игрушки могут стать причиной удушья или закупорки пищеварительной системы.

Владельцам кошек рекомендуется тщательно следить за тем, с чем их питомцы играют, и избегать использования мелких предметов, которые могут быть легко проглочены.