Без корчевания: этот метод поможет избавиться от пня без его удаления с корнями

Избавление от пня на участке с помощью посадки грибов

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этот метод поможет легко избавиться от пня на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Molgreen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вместо удаления пня с корнями можно использовать следующий метод: просверлить отверстия на месте среза и по бокам пня, затем в эти отверстия внести мицелий (грибные споры вешенки или опята). Пень регулярно поливают водой, предпочтительно дождевой, не менее одного раза в неделю, особенно вечером.

Такой способ позволяет удалить пень без необходимости корчевания, а грибница развивается за счёт древесины, что обеспечивает постоянный урожай съедобных грибов на участке. Это также интересный метод использования пней.



