Без корчевания: этот метод поможет избавиться от пня без его удаления с корнями

Этот метод поможет легко избавиться от пня на участке.
Вместо удаления пня с корнями можно использовать следующий метод: просверлить отверстия на месте среза и по бокам пня, затем в эти отверстия внести мицелий (грибные споры вешенки или опята). Пень регулярно поливают водой, предпочтительно дождевой, не менее одного раза в неделю, особенно вечером.
Такой способ позволяет удалить пень без необходимости корчевания, а грибница развивается за счёт древесины, что обеспечивает постоянный урожай съедобных грибов на участке. Это также интересный метод использования пней.
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