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Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?

Петунию любят за её яркость

2:09
Садоводство » Цветы

Высадка рассады петунии — это важный этап возделывания. Петунии являются одними из самых любимых растений среди садоводов благодаря своей яркой и обильной цветущей листве. Они могут быть выращены как в открытом грунте, так и в горшках на балконе или в доме. Однако, чтобы получить красивые и здоровые растения, необходимо правильно высадить.

Петунию любят за её яркость
Фото: commons.wikimedia.org. by אריאל פלמון Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Первое, что необходимо учитывать при высадке рассады петунии — это климатические условия. Петунии любят теплый и солнечный климат, поэтому лучше всего высаживать их весной или ранним летом, когда уже наступило теплое время года. Если вы живете в холодном регионе, то лучше подождать, пока земля прогреется и не будет угрозы заморозков.

Второй важный фактор — это выбор места для высадки рассады. Петунии любят солнечные места, поэтому выбирайте для них открытые участки с хорошим освещением. Также убедитесь, что почва на выбранном участке хорошо дренирована и не задерживает воду, чтобы избежать гниения корней.

Третий шаг — подготовка почвы. Петунии предпочитают плодородную и рыхлую почву, поэтому перед высадкой рассады рекомендуется подготовить почву, добавив в нее компост или перегной. Также можно использовать специальные удобрения для цветущих растений.

Когда почва и климатические условия подготовлены, можно приступать к высадке рассады. Рассаду петунии следует высаживать на расстоянии около 15-20 см друг от друга, чтобы растения имели достаточно места для роста и развития. Глубина посадки должна быть такой же, как и в горшке, в котором вырастила рассаду.

После высадки рассады необходимо хорошо полить почву, чтобы обеспечить растения влагой. Далее следует регулярно поливать петунии, особенно в период цветения, и подкармливать их удобрениями для цветущих растений.

Важно помнить, что петунии не любят пересыхания почвы, поэтому следите за ее влажностью и не допускайте пересыхания.

Петуния: от посева до цветения за 6 минут
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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