Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?

Избавляемся от сорняков на клубнике

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чтобы избежать появления сорняков в центре клубничного куста, необходимо регулярно пропалывать их вокруг куста и поддерживать чистоту и порядок вокруг него. Также стоит обратить внимание на качество почвы, в которой растет куст. Если она бедна питательными веществами, то сорняки будут более активно развиваться. Поэтому регулярно подкармливайте кусты органическими удобрениями, чтобы они были здоровы и сильны.

Если же сорняк все-таки вырос в центре клубничного куста, то необходимо принять меры по его удалению. Самый простой и доступный способ — это пропалывание. Но необходимо делать это осторожно, чтобы не повредить корни клубники. Для этого можно использовать маленький садовый инструмент или даже просто вырвать сорняк руками, удерживая его у основания.

Если сорняк вырос слишком глубоко и его не удается вытащить, то можно воспользоваться химическими средствами. Но необходимо помнить, что они могут повредить не только сорняк, но и саму клубнику. Поэтому перед использованием следует ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности.

Ещё одним эффективным способом борьбы с сорняками является мульчирование. Покрывая почву вокруг куста слоем мульчи, вы создаете барьер для сорняков, не позволяя им прорастать. Кроме того, мульча помогает сохранять влагу в почве и предотвращает ее пересыхание, что также положительно влияет на рост и развитие клубники.

Но помимо борьбы с уже выросшими сорняками, необходимо также предпринимать меры по предотвращению их появления в будущем. Для этого можно использовать специальные препараты, которые создают защитный барьер вокруг куста и не позволяют сорнякам прорастать.