Пять шагов к идеальному тональному крему: советы от визажиста

Пять советов по выбору тонального средства

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Руководство по выбору тонального крема от знаменитого визажиста Захара Гринова представляет пять ключевых шагов, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Начните с определения типа вашей кожи: для сухой кожи подойдет увлажняющий крем, а для жирной — матирующий с легким увлажнением. Затем определите свой оттенок кожи, выбрав наилучшее сочетание оттенка тонального крема с вашей кожей. Помните, что цвет должен быть на один-два тона светлее вашего естественного оттенка. Далее выберите текстуру крема в зависимости от типа вашей кожи: кремовая для сухой кожи и легкая, жидкая для жирной. Перед покупкой обязательно проверьте стойкость продукта на вашей коже. Нанесите небольшое количество и оцените, как долго он будет держаться.

Наконец, учитывайте особенности вашей кожи и предпочтения при выборе крема. Если у вас проблемы с акне или покраснениями, выбирайте крем с высокой степенью покрытия и дышащей текстурой. Не забывайте обращать внимание на состав продукта, предпочитая тем, которые содержат ухаживающие компоненты.