Дочка Полины Гагариной рассказала историю англосаксов.
Наследница певицы Полины Гагариной продолжает демонстрировать свои академические згания. Отец девочки, фотограф Дмитрий Исхаков, поинтересовался у девочки, кто такие англосаксы.
Мия, которой в апреле исполнилось семь лет, пристыдила отца за незнание элементарных вещей.
Девочка рассказала, что англосаксы — это древнегерманские племена англов и саксов, которые переселились в Британию под натистком гуннов с востока в V веке.
Ранее дочка Гагариной популярно объяснила отцу генетические основы деторождения.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.