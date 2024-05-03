Семилетняя дочь Полины Гагариной доходчиво объяснила отцу, кто такие англосаксы

Дочка Полины Гагариной ответила на вопрос отца про англосаксов

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочка Полины Гагариной рассказала историю англосаксов.

Фото: https://www.instagram.com/isxakov by Инстаграм Дмитрия Исхакокова is licensed under public domain

Наследница певицы Полины Гагариной продолжает демонстрировать свои академические згания. Отец девочки, фотограф Дмитрий Исхаков, поинтересовался у девочки, кто такие англосаксы.

Мия, которой в апреле исполнилось семь лет, пристыдила отца за незнание элементарных вещей.

Девочка рассказала, что англосаксы — это древнегерманские племена англов и саксов, которые переселились в Британию под натистком гуннов с востока в V веке.

Ранее дочка Гагариной популярно объяснила отцу генетические основы деторождения.