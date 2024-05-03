Океаны в опасности: как марс может влиять на погодные условия

Nature Communications: Марс меняет орбиту и климат Земли

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование астрофизиков из Сиднейского университета, опубликованное на портале Nature Communications, представляет собой захватывающий анализ регулярного астрономического взаимодействия между Марсом и Землей, происходящего каждые 2,4 миллиона лет.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследователи подчеркивают, что гравитационное воздействие Марса изменяет орбиту Земли вокруг Солнца, что в свою очередь влияет на климат и усиливает океанические течения.

Исследование описывает это явление как аналог "эффекта бабочки", где минимальные изменения могут иметь значительные последствия. Несмотря на кажущуюся слабость воздействия Марса, оно усиливается через ряд связанных факторов.

Для анализа ученые изучили глубоководные осадки, выявляя изменения в силе океанических течений, которые синхронизированы с указанными астрономическими циклами.

Они обнаружили, что гравитационное взаимодействие планет изменяет количество солнечной энергии, достигающей Земли, что, в свою очередь, активизирует мощные океанические циркуляции.

Океанические течения имеют критическое значение в этом процессе, поскольку они перемешивают водные массы, влияя на глобальные климатические условия.

Понимание этих процессов поможет ученым лучше осмыслить взаимосвязь между изменением климата и океанской циркуляцией в условиях глобального потепления.

Тем не менее, мнения ученых разделились: некоторые считают, что влияние Марса на климатические циклы Земли недостаточно мощно. Вопреки этому, исследование предоставляет важные сведения о роли океанов в климатических изменениях и возможных будущих последствиях.