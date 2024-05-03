Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Российский певец Прохор Шаляпин в программе "Это нормально?!", которую ведет Ольга Бузова, заявил, что его сердце не свободно.
По его словам, в настоящее время он состоит в романтических отношениях, однако влюбленности не испытывает.
"Но зачем мне сейчас свадьба?" — задался вопросом Шаляпин.
Несколько дней назад Прохор Шаляпин спровоцировал слухи о помолвке, опубликовав фото женской руки с обручальным кольцом. Публикацию он подписал, что якобы избранница ответила ему согласием. Спустя час артист удалил пост.
Никаких подробностей о своей нынешней возлюбленной Шаляпин не раскрывает — даже неизвестно, сколько ей лет.
Ранее Ирина Салтыкова опубликовала фото из Турции в купальнике.
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