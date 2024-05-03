Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Прохор Шаляпин в программе "Это нормально?!", которую ведет Ольга Бузова, заявил, что его сердце не свободно.

Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения is licensed under public domain

По его словам, в настоящее время он состоит в романтических отношениях, однако влюбленности не испытывает.

"Но зачем мне сейчас свадьба?" — задался вопросом Шаляпин.

Несколько дней назад Прохор Шаляпин спровоцировал слухи о помолвке, опубликовав фото женской руки с обручальным кольцом. Публикацию он подписал, что якобы избранница ответила ему согласием. Спустя час артист удалил пост.

Никаких подробностей о своей нынешней возлюбленной Шаляпин не раскрывает — даже неизвестно, сколько ей лет.

Ранее Ирина Салтыкова опубликовала фото из Турции в купальнике.