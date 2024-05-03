Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"

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Признание Насти Ивлеевой: "После вечеринки я оказалась в параллельной реальности"

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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева комментирует свое участие в декабрьской "голой вечеринке", отметила, что событие произошло не в подходящее время и место.

Признание Насти Ивлеевой: "После вечеринки я оказалась в параллельной реальности"
Фото: инстаграм аккаунт Насти Ивлеевой

В интервью она выразила замечания относительно негативных последствий для участников вечеринки, подчеркнув, что хейт и доносы были вне контекста. Ивлеева также поделилась своими переживаниями после мероприятия, отмечая, что переход в новое информационное пространство был волнующим, но интересным опытом.

Она также упомянула свое самостоятельное ведение публикаций в телеграм-канале и посещение Донбасса в свой 33-й день рождения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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