Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"

Признание Насти Ивлеевой: "После вечеринки я оказалась в параллельной реальности"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настя Ивлеева комментирует свое участие в декабрьской "голой вечеринке", отметила, что событие произошло не в подходящее время и место.

Фото: инстаграм аккаунт Насти Ивлеевой

В интервью она выразила замечания относительно негативных последствий для участников вечеринки, подчеркнув, что хейт и доносы были вне контекста. Ивлеева также поделилась своими переживаниями после мероприятия, отмечая, что переход в новое информационное пространство был волнующим, но интересным опытом.

Она также упомянула свое самостоятельное ведение публикаций в телеграм-канале и посещение Донбасса в свой 33-й день рождения.