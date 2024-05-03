Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"

Настя Ивлеева комментирует свое участие в декабрьской "голой вечеринке", отметила, что событие произошло не в подходящее время и место.
В интервью она выразила замечания относительно негативных последствий для участников вечеринки, подчеркнув, что хейт и доносы были вне контекста. Ивлеева также поделилась своими переживаниями после мероприятия, отмечая, что переход в новое информационное пространство был волнующим, но интересным опытом.
Она также упомянула свое самостоятельное ведение публикаций в телеграм-канале и посещение Донбасса в свой 33-й день рождения.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.