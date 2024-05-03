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Прощайте, аварии: к 2029 году в США в каждой машине появится система авто торможения

В США все автомобили будут оснащать системой автоматического торможения

1:15
Авто

В США к сентябрю 2029 года все автомобили будут оборудованы системой авто торможения как обязательной функцией. Автомобильные производители, поставляющие продукцию на американский рынок, должны будут оснастить свои машины этой технологией.

В США все автомобили будут оснащать системой автоматического торможения
Фото: unsplash.com by Clay Banks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) приняла решение ввести новые стандарты безопасности для транспортных средств. Ожидается, что данная функция поможет предотвратить смерть не менее 350 человек ежегодно.

Системы должны соответствовать строгим критериям, включая возможность предотвращать столкновения и распознавать пешеходов на скоростях до 62 миль в час. Такие системы должны быть эффективны как днем, так и ночью.

Автомобили с автоматическим торможением смогут замедляться с максимальной скорости до 90 миль в час, а при обнаружении пешеходов — до 45 миль в час.

Несмотря на то, что большинство автомобилей в США уже оснащены автоматическими системами торможения, ожидается, что производители будут стремиться соответствовать ужесточающимся требованиям до установленного срока.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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