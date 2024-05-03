В США раскрыли возможное содержание 14-го пакета санкций ЕС против России

Politico: 14-ый пакет санкций ЕС против РФ будет нацелен против поставок газа

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Еврокомиссия (ЕК) попросит ввести ограничения на три предстоящих российских проекта по поставке сжиженного природного газа (СПГ), а также запретит перепродавать российских газ в европейских портах, пишет американский портал Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. В своем новом материале журналисты раскрывают содержание грядущих мер и ставят под сомнение их эффективность.

Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора може не совпадать с мнением редакции.

Ожидается, что впервые с тех пор, как Москва начала спецоперацию, ЕС направит свою санкционную "базуку" на прибыльный газовый сектор России.

Но рассматриваемые предложения затронут лишь малую толику миллиардов, которые Москва ежегодно получает от сжиженного природного газа, оставляя достаточно для пополнения своего бюджета.

По словам трех дипломатов ЕС, Европейская комиссия готова обнародовать предлагаемый запрет на перепродажу московскому СПГ портами ЕС уже в пятницу. Еврокомиссия также попросит ввести ограничения на три предстоящих российских проекта по сжижению природного газа, добавили они. Эти меры будут приняты в рамках 14-го пакета санкций Брюсселя.

Санкции в отношении СПГ направлены на то, чтобы задушить прибыльный бизнес Москвы, который обеспечивает перемещение ее энергетических грузов по всему миру. Тем не менее, как указано в проекте предложений, который все еще может быть изменен, по оценкам экспертов и данным, проанализированным Politico, санкции затронут лишь около четверти доходов России от СПГ в размере 8 миллиардов евро.

Это происходит на фоне неоднократных предупреждений о том, что усилия ЕС и Запада по ограничению доходов Москвы от ископаемого топлива в значительной степени провалились. Хотя ЕС запретил импорт российского угля и сырой нефти, поставляемой морским путем, многочисленные лазейки обеспечивали приток денег в Россию.

Ломая лед

Прекращение перепродажи российского СПГ в ЕС потребовало бы от Москвы пересмотра своей нынешней бизнес-модели, что является немаловажным достижением.

Без европейских портов, удобных для пересадки, России пришлось бы использовать специально оборудованные ледоколы, которые пробиваются сквозь арктические морские льды, которых не хватает, чтобы доставлять свой газ в Азию.

По словам Лоры Пейдж, эксперта по газу из аналитической компании Kpler data, это нанесет ущерб огромному российскому заводу "Ямал СПГ" на крайнем севере Сибири.

"Если они не смогут осуществлять перевалку в Европе, им, возможно, придется отправлять свои танкеры ледового класса в более длительные рейсы", — сказала она, имея в виду, что Россия, "возможно, не сможет доставлять столько грузов с Ямала, потому что их суда не смогут возвращаться так быстро".

По словам Пятраса Катинаса, аналитика по вопросам энергетики в "Центре исследований энергетики и чистого воздуха", этот переход приведет к сокращению доходов России от продажи СПГ на 2 миллиарда евро, исходя из прошлогодних показателей.

Это большие деньги, но они составляют лишь 28 процентов прибыли России от производства СПГ и чуть более пятой части ее экспорта в ЕС в прошлом году.

По словам Катинаса, запрет "является хорошим первым шагом вперед", но "этого недостаточно".

Предложения ЕС также сопряжены с юридическими сложностями.

По словам Катинаса, в зависимости от того, как Еврокомиссия определит "перевалку", импортерами, которые, вероятно, пострадают больше всего, будут испанская Naturgy, французская Elengy и бельгийская Fluxys, у которых есть долгосрочные контракты, связанные с российским "Ямал СПГ".

Но неясно, позволят ли санкции ЕС фирмам безопасно расторгнуть свои контракты в одностороннем порядке, не подвергаясь штрафным санкциям или судебным искам со стороны своих российских партнеров, добавил он.

Представитель Fluxys заявил, что компания “полностью выполнит” санкции в случае их введения, но отметил, что компания “не контролирует” происхождение СПГ, хранящегося на ее складах, и что она “обязана соблюдать контрактные соглашения” со своими клиентами.

Мнимый успех

Еврокомиссия до сих пор сопротивлялась введению санкций в отношении СПГ, несмотря на неоднократные просьбы стран Балтии и Польши. Однако новое предложение, похоже, быстро набирает политическую поддержку.

"В рамках нового пакета санкций против России федеральное правительство призывает к постепенному прекращению перевалки российского СПГ в европейских портах", — заявила во вторник министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стрейтен

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил на прошлой неделе, что он "полностью поддержит" ограничения на поставки СПГ из Москвы — их одобрение имеет решающее значение, учитывая размеры Германии, — в то время как министр энергетики Италии Жилберто Пичетто Фратин заявил изданию Politico, что у страны "нет причин выступать против" таких санкций.

Также усиливается давление на страны ЕС с целью ужесточения санкций в отношении российского ископаемого топлива, учитывая, что некоторые из них демонстрируют снижение рентабельности. Буквально на этой неделе группа страховщиков морских танкеров, контролирующих большую часть мирового рынка, назвала меры G7 по ограничению нефтяных доходов России до 60 долларов за баррель "все более невыполнимыми", поскольку Москва полагается на параллельный импорт.

Тем не менее, Брюсселю, возможно, будет трудно убедить все 27 столиц принять новые санкции в отношении СПГ, что является обязательным условием для принятия любых санкций. Венгрия, например, может наложить вето на этот шаг в свете своего исторического опыта принципиального блокирования ограничений на поставки российского газа.

Для других, тем временем, пакет санкций является разочаровывающим.