Когда высаживать рассаду ранней капусты?

Капуста богата витаминами и микроэлементами

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Капуста - одна из самых популярных овощных культур, которая выращивается в садах и огородах по всему миру. Её плоды богаты витаминами и микроэлементами, поэтому капуста является не только вкусным, но и полезным продуктом. Чтобы получить хороший урожай капусты, необходимо правильно выращивать её, начиная с посадки рассады.

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Ранняя капуста отличается от других сортов тем, что она созревает быстрее и может быть собрана уже в начале лета. Чтобы успеть получить урожай ранней капусты, необходимо высадить рассаду в определенное время. В этой статье мы расскажем, когда и как правильно высаживать рассаду ранней капусты.

Первое, что необходимо учесть при выращивании рассады капусты - это ее возраст. Рассаду ранней капусты следует высаживать в возрасте 25-30 дней после появления всходов. Если сажать рассаду раньше, она может не успеть укорениться и погибнуть. Если же высаживать позднее, то капуста может не успеть созреть до начала холодов.

Второй важный фактор - это погода. Ранняя капуста любит прохладу и не переносит жару. Поэтому лучшее время для высадки рассады - это конец апреля или начало мая, когда земля уже прогрелась, но еще не наступили жаркие летние дни. Если в вашем регионе в это время еще сохраняются ночные заморозки, то лучше подождать немного и высадить рассаду в середине мая.

Третий фактор - это подготовка почвы. Капуста любит плодородные и рыхлые почвы с нейтральной кислотностью. Поэтому перед посадкой рассады необходимо хорошо прополоть и пропустить почву через решето, чтобы удалить камни и другие примеси. Также рекомендуется добавить компост или перегной для улучшения плодородия почвы.

При высадке рассады ранней капусты необходимо соблюдать определенное расстояние между растениями. Для маленьких сортов капусты это расстояние должно быть около 30 см, а для крупных - 50 см. Также необходимо учесть, что капуста любит солнечные места, поэтому выбирайте для нее участок с хорошей освещенностью.