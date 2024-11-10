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Как понять, что кошка чувствует себя плохо

Когда кошка прячется: что стоит за этим поведением
1:16
Зоосфера

Почему кошка вдруг начала прятаться от вас? Важно знать, когда это опасный сигнал

Если ваша кошка внезапно стала прятаться, хотя вы её ничем не обидели, это может быть тревожным признаком. Кошки, как правило, прячутся, когда чувствуют уязвимость, и зачастую это связано с болезнью или травмой.

Когда кошка прячется: что стоит за этим поведением
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Когда кот заболевает или получает травму, его инстинкты подсказывают ему найти укромное место, где он чувствует себя защищённым. Даже если в доме нет реальной угрозы, питомец будет стремиться скрыться, чтобы уберечь себя в моменты слабости.

Почему кот прячется

В моменты болезни у кота "срабатывает" инстинкт спасения, заставляющий его искать безопасное место вдали от возможной опасности. Этот инстинкт, унаследованный от диких предков, помогает животному избегать внимания потенциальных хищников.

Поэтому, если вы заметили, что кошка долго не выходит из укрытия, мяукает, шипит и сопротивляется, когда вы пытаетесь её достать, это повод незамедлительно обратиться к ветеринару. Своевременное внимание к таким изменениям в поведении может уберечь животное от осложнений и помочь быстрее справиться с недомоганием.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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