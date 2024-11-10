Какой спорт поможет избавиться от грыж позвоночника? Рассказал врач

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Когда человек сталкивается с грыжами позвоночника, иногда в помощь кроме оперативного вмешательства могут прийти занятия спортом. О том, какие тренировки помогут избавиться от грыж и протрузий в позвоночнике, рассказал Pravda. Ru мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

По его словам, мышцы играют определенную роль в работе всех суставов. И закрепляя мышцы, мы закрепляем суставы. В основе лечения грыж идет именно это.

"Как сказал Бубновский, я приверженец этой теории, закрепляя мышцы и связки, мы закрепляем все виды суставов. И в позвоночнике то же самое. Приблизительно суставы организованы одинаково. Поэтому снижение мышечной массы чаще всего является причиной для развития тех и других изменений в суставах дегенеративного или воспалительного характера. Поэтому для того чтобы поднять мышечный тонус, обязательно нужно самое мягкое — это плавание, бассейн", — сказал Керекеша.

Он добавил, что в бассейне идет меньшая нагрузка на позвоночный столб.

"Самое простое и самое действенное упражнение: надеваем ласты на ноги, хвастаемся впереди за любой поплавок и работаем ногами. Вдох — поднимаем голову, выдох — в воду. Одновременно мы закачиваем все мышцы спины", — рассказал врач.

По его словам, важно, что во время выполнения этого упражнения работают именно ноги и поясничный отдел позвоночника. Особенно оно подойдет женщинам, которые собираются рожать.

Дело в том, что укрепляется весь пояс — и ноги, и мышцы спины, и ягодичные мышцы, и мышцы промежности, и так далее.

"Мне нравится, что у Бубновского и у Дикуля с любым болевым синдромом сразу идут в зал, несмотря ни на что. При грыжах диска не очень рекомендована вертикальная нагрузка, то есть штанга, гири и так далее. А горизонтальная нагрузка, пожалуйста, любая лежа. Желательно упражнения, растягивающие позвоночник. Потому что, когда мы растягиваем позвоночник, в межпозвонковом пространстве вакуум. Мы начинаем тянуть, и грыжа вправляется, идет самовправление, уменьшение ее величины", — рассказал мануальный терапевт.

Грыжа — это разрыв фиброзного кольца и выход содержимого. Дальше это закрывается соединительной тканью и человек выздоравливает.

По словам доктора, грыжа диска не всегда требует оперативного лечения.

"Чтобы вылечиться, нужна жесткая постель, обязательно — щит. Также стоит временно носить корсет, причем не 2-3 часа, как мои коллеги говорят, а постоянно", — добавил он.

Грыжа диска — это перелом диска с выходом содержимого, поэтому ношение корсета должно быть постоянное, не снимая, около месяца. Во всяком случае, когда есть болевой синдром. Дело в том, что корсет снимает нагрузку с больного сегмента, тем самым мы создаем условия для восстановления, для закрытия этой зоны.

"В тренажерном зале в основном все упражнения стоит делать с отягощением лежа. Полезен и турник, упражнение на вытяжение. Катание на массажном валике тоже полезно. Его диаметр должен быть 150-200 мм. То есть наша задача — всеми способами помочь организму, увеличить расстояние между позвонками. Увеличивая расстояние между позвонками, мы уменьшаем саму грыжу в размере, освобождая корешок, и болевой синдром уходит", — объяснил Керекеша.

Избегать лучше вертикальные упражнения с отягощением. То есть штанга, гири, гантели. Нельзя поднимать в одной руке больше 10 кг.

Если поднимаем, то обязательно в полужестком корсете или в поясе штангиста.

Уточнения

Валенти́н Ива́нович Дику́ль (род. 3 апреля 1948, Каунас) — советский и российский цирковой силач, Заслуженный артист РСФСР (1988), Народный артист Российской Федерации (1999), руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата.



Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.

