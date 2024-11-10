Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно носить красную помаду
Секреты вкусного плова: правильный рис, масло и специи
Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа
Недорогие лайфхаки для создания уюта в доме
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Какой спорт поможет избавиться от грыж позвоночника? Рассказал врач
Когда кошка прячется: что стоит за этим поведением
Как повысить урожайность жимолости и избежать разочарования на даче
Пространство для собаки в маленькой квартире: лучшие решения

Что добавить в фаршированные перцы для насыщенного вкуса

1:37
Еда

Фаршированные перцы заслуженно популярны среди гурманов. Сочетание мясной начинки и крупы делает блюдо сытным, а легкий сладкий вкус перца добавляет особую нотку.

Что добавить в фаршированные перцы для насыщенного вкуса
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Но даже это классическое блюдо можно сделать ещё вкуснее, добавив секретный ингредиент — томат. Он придаст начинке дополнительную сочность и насыщенность. А если добавить к томату и другие овощи, вкус станет ещё богаче.

Как приготовить фаршированные перцы с секретом:

  1. На разогретую сковороду налейте немного растительного масла и добавьте нарезанные две луковицы и две тертые моркови.
  2. К овощам добавьте 4-5 мелко нарезанных зубчиков чеснока. Когда зажарка будет готова, переложите её в отдельную посуду.
  3. В 800 граммов фарша добавьте половину зажарки и одну нарезанную помидорку. Перемешайте — эта смесь послужит начинкой для перцев.
  4. Наполните перцы подготовленной смесью. Если останется начинка, из неё можно сделать небольшие "ёжики".
  5. Выложите заготовки в кастрюлю, добавьте смесь из 200 граммов сметаны, 100 граммов томатной пасты и оставшейся зажарки. Залейте всё литром воды.
  6. Тушите блюдо около часа. В результате получатся сочные, ароматные перцы, с нежной текстурой и ярким вкусом.

Эти фаршированные перцы станут настоящим кулинарным шедевром, благодаря томатам и пряным овощам, раскрывающим богатство вкусов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Красота и стиль
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста Аудио 
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Садоводство, цветоводство
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Последние материалы
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта
Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа
Секреты вкусного плова: правильный рис, масло и специи
Недорогие лайфхаки для создания уюта в доме
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Какой спорт поможет избавиться от грыж позвоночника? Рассказал врач
Когда кошка прячется: что стоит за этим поведением
Как повысить урожайность жимолости и избежать разочарования на даче
Пространство для собаки в маленькой квартире: лучшие решения
Что добавить в фаршированные перцы для насыщенного вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.