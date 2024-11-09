Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится

Эти нежные рубленые куриные котлеты с майонезом и крахмалом получаются удивительно сочными и вкусными. Готовятся просто и подойдут для быстрого ужина!
Ингредиенты:
Приготовление:
Прежде чем нарезать филе, протрите его бумажным полотенцем и положите в морозилку на 5-7 минут. Филе станет немного тверже, и его будет удобнее нарезать.
В миске смешайте нарезанное куриное филе с яйцом и мелко нарезанным или натертым луком.
Добавьте крахмал, майонез, соль, черный молотый перец и приправу для курицы (можно использовать любые любимые специи). Хорошо перемешайте фарш.
Оставьте фарш на 20 минут, чтобы яйцо и крахмал сделали его более плотным и котлеты не распадались при жарке.
Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла для обжаривания котлет. Разогрейте его до высокой температуры.
Ложкой выкладывайте фарш на сковороду, формируя котлеты.
Обжаривайте с одной стороны, затем переверните. Убавьте огонь до среднего и готовьте еще по 3-4 минуты с каждой стороны до полной готовности.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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