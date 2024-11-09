Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти нежные рубленые куриные котлеты с майонезом и крахмалом получаются удивительно сочными и вкусными. Готовятся просто и подойдут для быстрого ужина!

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Майонез — 2 ст. л.

Крахмал — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Специи — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Прежде чем нарезать филе, протрите его бумажным полотенцем и положите в морозилку на 5-7 минут. Филе станет немного тверже, и его будет удобнее нарезать.

В миске смешайте нарезанное куриное филе с яйцом и мелко нарезанным или натертым луком.

Добавьте крахмал, майонез, соль, черный молотый перец и приправу для курицы (можно использовать любые любимые специи). Хорошо перемешайте фарш.

Оставьте фарш на 20 минут, чтобы яйцо и крахмал сделали его более плотным и котлеты не распадались при жарке.

Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла для обжаривания котлет. Разогрейте его до высокой температуры.

Ложкой выкладывайте фарш на сковороду, формируя котлеты.

Обжаривайте с одной стороны, затем переверните. Убавьте огонь до среднего и готовьте еще по 3-4 минуты с каждой стороны до полной готовности.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

