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Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится

1:29
Еда

Эти нежные рубленые куриные котлеты с майонезом и крахмалом получаются удивительно сочными и вкусными. Готовятся просто и подойдут для быстрого ужина!

Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Специи — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Прежде чем нарезать филе, протрите его бумажным полотенцем и положите в морозилку на 5-7 минут. Филе станет немного тверже, и его будет удобнее нарезать.

В миске смешайте нарезанное куриное филе с яйцом и мелко нарезанным или натертым луком.

Добавьте крахмал, майонез, соль, черный молотый перец и приправу для курицы (можно использовать любые любимые специи). Хорошо перемешайте фарш.

Оставьте фарш на 20 минут, чтобы яйцо и крахмал сделали его более плотным и котлеты не распадались при жарке.

Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла для обжаривания котлет. Разогрейте его до высокой температуры.

Ложкой выкладывайте фарш на сковороду, формируя котлеты.

Обжаривайте с одной стороны, затем переверните. Убавьте огонь до среднего и готовьте еще по 3-4 минуты с каждой стороны до полной готовности.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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