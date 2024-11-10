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Как повысить урожайность жимолости и избежать разочарования на даче

2:24
Садоводство

Жимолость — это культура, которая привлекает садоводов своими полезными ягодами и ранним плодоношением. Однако иногда возникает проблема: кусты не приносят урожай. Причины такого явления могут быть разные.

Как повысить урожайность жимолости и избежать разочарования на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, CC BY-SA 3.0

Одна из распространенных причин — слишком молодой саженец. В первые годы жизни растение активно развивает корневую систему, а завязи появляются обычно на третий год после посадки. Поэтому стоит ожидать хороший урожай лишь спустя некоторое время.

Еще одной причиной плохого урожая может быть неправильно выбранное место для посадки. Жимолость не терпит кислых почв, а повышенная кислотность приводит к пожелтению листвы и осыпанию плодов на стадии завязей. Также важен правильный режим полива — растение не любит засухи, но и близкое залегание грунтовых вод не подходит для его роста.

Нехватка опылителей также может стать причиной отсутствия плодов. Для нормального перекрестного опыления кусты жимолости должны быть высажены группой, состоящей из разных сортов. Иногда продавцы ошибочно продают один сорт, выдают его за несколько, что негативно сказывается на урожайности.

Что касается улучшения плодоношения, то для этого нужно правильно выбрать участок: он должен быть солнечным, защищенным от ветра и с нейтральной, плодородной почвой. Также рекомендуется внести в посадочную яму органику, золу и комплексное удобрение.

Чтобы кустарник начал приносить плоды, важно регулярно обрезать старые и лишние ветви. Обрезка проводится раз в 5-6 лет, а санитарную обрезку следует делать после зимы. Старые ветви не дают хорошего урожая, а на однолетних побегах образуются плоды.

Важно также следить за сортами и высаживать их с учетом климатических особенностей региона. Профессионалы рекомендуют высаживать около 7-10 сортов для лучшего опыления.

Чтобы привлечь опылителей, можно использовать специальное "сладкое" опрыскивание, растворив сахар в воде и обработав кусты в период цветения. Подкормки для жимолости нужны несколько раз за сезон, включая органику, азот, калий и фосфор.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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