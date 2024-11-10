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Учёные из Китая сообщили, что микробы смогли адаптироваться к чистящим средствам

0:51
Здоровье

Учёные под руководством Синьчжао Тонга проанализировали ДНК микроорганизмов и обнаружили 363 новых штамма. Эти микробы обитают не только на поверхностях, но и на коже человека.

Учёные из Китая сообщили, что микробы смогли адаптироваться к чистящим средствам
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что микробы становятся всё более устойчивыми. Они не только приспособились к антибиотикам, но и научились использовать дезинфицирующие средства в качестве источника питания.

В ходе исследования, проведенного в Гонконге, китайские учёные из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль взяли пробы с поверхностей в общественном транспорте, жилых домах и офисах. Результаты показали, что микробы адаптировались к окружающей среде и научились питаться дезинфицирующими средствами.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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