Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя

Зимой автомобильный аккумулятор сталкивается с повышенными нагрузками, так как холодные температуры заметно снижают его эффективность. При температуре около -30°C аккумулятору сложно сохранять нужный уровень заряда — из-за увеличения внутреннего сопротивления его емкость уменьшается.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Низкие температуры также неблагоприятно сказываются на качестве моторного масла. Частое зажигание двигателя, короткие поездки и работа на низких оборотах ускоряют износ масла, которое быстрее утрачивает свои защитные свойства. Поэтому, помимо стандартной замены по пробегу, зимой стоит ориентироваться и на срок эксплуатации масла, чтобы избежать его преждевременного износа.

В условиях холода автовладельцы часто сталкиваются с накоплением нагара в двигателе. Это особенно заметно на старых автомобилях или при использовании низкокачественного топлива и масла. Для предотвращения накопления нагара рекомендуется периодически выезжать на трассу и разгонять двигатель до высоких оборотов, что способствует его «выжиганию».

Чтобы аккумулятор функционировал исправно, в холодное время года рекомендуется использовать внешние зарядные устройства. При этом необходимо контролировать напряжение: оно не должно превышать 14,8 В, особенно при зарядке в теплом помещении. Если машина находится в холодном помещении, сначала нужно прогреть аккумулятор, иначе зарядка будет неэффективной.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

