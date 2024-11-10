Недорогие лайфхаки для создания уюта в доме

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Создание уютного и стильного дома не обязательно требует больших вложений. Простые изменения могут значительно повысить комфорт и гармонию в вашем пространстве.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Начинать всегда стоит с основного — идеального порядка. Без чистоты и освобождения от ненужных вещей даже самое стильное оформление потеряет свою привлекательность.

Уход за мебелью и текстилем

Мебель должна выглядеть безупречно. Регулярно ремонтируйте шкафы, заменяйте фурнитуру и ножки, чтобы сохранить свежий вид интерьера. Мягкую мебель легко обновить с помощью новых покрывал и декоративных подушек, если покупка новой обстановки пока не входит в планы.

Текстиль также играет ключевую роль: полотенца, постельное бельё, покрывала должны быть в отличном состоянии. Замена старых вещей на новые добавит свежести и чистоты.

Простые элементы декора

Добавьте в интерьер растения и картины — это недорогие, но эффективные способы оживить пространство. Картины можно нарисовать самостоятельно или использовать детские рисунки. Растения наполнят дом жизнью и создадут уютную атмосферу.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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