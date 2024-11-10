Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты вкусного плова: правильный рис, масло и специи
Недорогие лайфхаки для создания уюта в доме
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Какой спорт поможет избавиться от грыж позвоночника? Рассказал врач
Когда кошка прячется: что стоит за этим поведением
Как повысить урожайность жимолости и избежать разочарования на даче
Пространство для собаки в маленькой квартире: лучшие решения
Что добавить в фаршированные перцы для насыщенного вкуса
Валентина Талызина заявила, что успех к актёру приходит благодаря удаче

Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа

1:45
Экономика

Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой заранее разъяснить ситуацию с поставками газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра энергетики страны Виктора Парликова.

Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, CC BY-SA 3.0

В настоящее время российский газ поступает в Европу через два основных маршрута. Первый маршрут — газопровод "Балканский поток", который получает газ из "Турецкого потока" и проходит через Болгарию и Сербию. Из Болгарии, которая прекратила прямые закупки российского газа, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию, а из Сербии — на внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину, а также в Венгрию.

Второй маршрут проходит через Украину. По этому направлению газ получают Словакия и Молдавия (включая Приднестровье). Из Словакии газ далее транспортируется в Австрию, а оттуда частично — в Италию. По обоим маршрутам в год прокачивается примерно одинаковое количество газа — около 14-15 миллиардов кубометров.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо как от "Газпрома", так и от государственного предприятия Energocom. Российский газ поступает в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия использует запасные поставки, заранее приобретенные в разных странах.

В конце года истекает пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, и Киев неоднократно заявил, что не намерен продлевать его.

Молдавский министр отметил, что в "Газпром" направлено письмо с вариантами решений на случай приостановки украинского транзита, однако пока ответа от компании.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией, однако де-факто около 12,3 % территории (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) не контролируется молдавскими властями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Авто
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой Аудио 
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Садоводство, цветоводство
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон Аудио 
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Домашние животные
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Последние материалы
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта
Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа
Секреты вкусного плова: правильный рис, масло и специи
Недорогие лайфхаки для создания уюта в доме
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Какой спорт поможет избавиться от грыж позвоночника? Рассказал врач
Когда кошка прячется: что стоит за этим поведением
Как повысить урожайность жимолости и избежать разочарования на даче
Пространство для собаки в маленькой квартире: лучшие решения
Что добавить в фаршированные перцы для насыщенного вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.