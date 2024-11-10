Молдавия ждёт, когда Газпром внесёт ясность по поставкам газа

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой заранее разъяснить ситуацию с поставками газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра энергетики страны Виктора Парликова.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, CC BY-SA 3.0

В настоящее время российский газ поступает в Европу через два основных маршрута. Первый маршрут — газопровод "Балканский поток", который получает газ из "Турецкого потока" и проходит через Болгарию и Сербию. Из Болгарии, которая прекратила прямые закупки российского газа, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию, а из Сербии — на внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину, а также в Венгрию.

Второй маршрут проходит через Украину. По этому направлению газ получают Словакия и Молдавия (включая Приднестровье). Из Словакии газ далее транспортируется в Австрию, а оттуда частично — в Италию. По обоим маршрутам в год прокачивается примерно одинаковое количество газа — около 14-15 миллиардов кубометров.

С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо как от "Газпрома", так и от государственного предприятия Energocom. Российский газ поступает в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия использует запасные поставки, заранее приобретенные в разных странах.

В конце года истекает пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, и Киев неоднократно заявил, что не намерен продлевать его.

Молдавский министр отметил, что в "Газпром" направлено письмо с вариантами решений на случай приостановки украинского транзита, однако пока ответа от компании.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией, однако де-факто около 12,3 % территории (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) не контролируется молдавскими властями.



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