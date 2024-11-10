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Как правильно носить красную помаду

Моя семья » Красота и стиль

Красная помада — это универсальный элемент макияжа, который может добавить яркости и выразительности, но она требует внимательного подхода к остальным аспектам макияжа. Визажист Виктория Шилова делится секретами, как правильно использовать этот дерзкий акцент. Прежде всего, важно осторожно подходить к выбору румян. Коричневые оттенки румян могут испортить образ, особенно если акцент уже сделан на губах, а вот легкие розовые румяна подчеркивают скулы, создавая гармоничный вид.

Как правильно носить красную помаду
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Кроме того, при выборе красной помады следует учитывать оттенок кожи и состояние зубов. Если зубы не идеальны, лучше отказаться от яркой помады, так как она будет привлекать к ним внимание. Визажист подчеркивает, что помада должна быть лишь одним акцентом в макияже. Поэтому, если выбраны красные губы, лучше отказаться от ярких "смоки-айс" или других эффектных деталей. Оптимальный вариант — это стрелки и нейтральная укладка, чтобы сохранить гармонию образа и избежать перегрузки.

Уточнения

Гигиеническая помада (разг. Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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