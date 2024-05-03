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Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как

Польза чистотела для огорода

1:18
Садоводство » Вредители и болезни

Колорадский жук — это насекомое, которое может серьезно повредить урожай картофеля, помидоров, баклажанов и других сельскохозяйственных культур. Однако существует метод борьбы с этим вредителем, который не требует применения химических препаратов — это использование чистотела.

Польза чистотела для огорода
Фото: pixabay.com by Zdeněk Chalupský is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чистотел — это растение с антисептическими и антимикробными свойствами, которое эффективно борется с различными вредителями и болезнями растений. Он содержит вещество под названием сергент, которое является естественным инсектицидом и обладает отпугивающим действием на колорадского жука.

Для того чтобы использовать чистотел в борьбе с колорадским жуком, необходимо приготовить настой из этого растения. Для этого возьмите свежие листья чистотела, залейте их кипятком и оставьте настаиваться на протяжении нескольких часов. Затем процедите и разведите полученный настой водой в соотношении 1:5.

Полученный раствор нужно опрыскивать растения, на которых обитает колорадский жук, утром или поздним вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. Повторяйте процедуру через несколько дней, пока не заметите, что колорадские жуки перестали наносить ущерб вашим растениям.

Чистотел против колорадского жука
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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