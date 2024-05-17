Пять вредных привычек с мокрыми волосами: как избежать повреждений

Пять действий, которые не следует выполнять, когда волосы влажные

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Влажные волосы представляют собой уязвимые пряди. По сравнению с сухими, когда чешуйки кутикулы плотно прижаты друг к другу, волосы во время мытья становятся более подверженными повреждениям. В результате этого необходимо избегать нескольких действий, пока пряди мокрые.

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Первое из них — не растирать волосы полотенцем, чтобы избежать повреждений, вызванных трением. Второе — не расчесывать мокрые волосы, поскольку чешуйки могут быть открыты, что делает их более уязвимыми для повреждений. Третье действие, которое следует избегать, — завязывать волосы в тугой хвост, что может привести к их растяжению и ослаблению. Далее, сушить волосы феном следует только после того, как они подсохли, чтобы предотвратить пересыхание и ломкость. Наконец, спать с мокрыми волосами не рекомендуется из-за риска возникновения перхоти и деформации прядей при трении о подушку.

Все эти меры помогут сохранить здоровье и красоту волос, предотвращая их повреждение.



