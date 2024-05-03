Упражнения, которые помогут вам облегчить боль в коленях, голеностопе и лодыжках

Лучшие упражнения для облегчения боли в суставах

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Когда у вас болят суставы, легко поваляться на диване и предположить, что небольшой отдых поможет им восстановиться. Но это не всегда так. На самом деле, некоторые малозатратные и регулярные физические упражнения могут помочь облегчить и предотвратить боль в суставах в будущем.

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Давайте рассмотрим, какие упражнения помогут вам избавиться от боли в коленях, лодыжках и голеностопе.

Массаж коленного сустава.

Сядьте прямо на скамью, руки на бедрах, носки упритесь в пол и смотрите вперед.

Удерживая правое бедро приклеенным к скамье, оторвите правую ногу от пола и поверните ступню в голеностопном суставе вправо.

Оставаясь в этом положении, медленно поднимите правую ногу к потолку, чтобы выпрямить колено.

Задержитесь в этом положении, а после неторопясь сгибайте колено и верните ногу в изначальное положение.

Удерживая правое бедро приклеенным к скамье, оторвите правую ногу от пола и поверните ступню в голеностопном суставе влево.

Оставаясь в этом положении, медленно поднимите правую ногу к потолку, чтобы выпрямить колено.

Задержитесь в этом положении, потом неспеша сгибайте ногу в колене и возвращайте ее в изначальное положение.

старайтесь делать упражнение таким образом, чтобы оно не причиняло вам боли. Следите за дыханием

Повторите упражнение 5 — 10 раз, после перейдите у другой стороне и сделайте также 5 — 10 повторений.

Приседание на цыпочках.

Встаньте так, чтобы ноги были ближе, чем на ширине бедер, за устойчивым стулом. Осторожно положите руки на спинку стула и опуститесь в глубокое приседание, держа пятки поднятыми и используя стул в качестве опоры.

Смотрите вниз и немного вперед, чтобы сохранить нейтральное положение шеи и задействовать мышцы туловища.

Сохраняя положение приседания, опираясь руками на стул, оторвите пятки от пола как можно выше, сосредоточив внимание на том, чтобы упираться пальцами ног в землю.

Упираясь пальцами ног в землю, медленно опускайте пятки как можно дальше. Ваше тело должно быть устойчивым, двигаться должны только пятки.

Сделайте от 15 до 20 повторений.

Совет. Чтобы изменить упражнение, выполняйте его стоя прямо. Чтобы добиться прогресса, выполняйте упражнение без поддержки стула.

Массаж голеностопного сустава.

Сядьте на пол, скрестив ноги, с высоким позвоночником. Опустите плечи вниз и отведите их назад.

Подтяните левое колено к груди, затем прижмите бедро к телу, заведя левую руку за бедро и удерживая левую руку поверх коленной чашечки.

Медленно и контролируемо вращайте лодыжку по часовой стрелке, рисуя ногой небольшой круг.

Сделайте паузу, затем измените направление.

Повторите по 5 — 10 раз на каждую ногу.