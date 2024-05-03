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Упражнения, которые помогут вам облегчить боль в коленях, голеностопе и лодыжках

Лучшие упражнения для облегчения боли в суставах

3:08
Спорт

Когда у вас болят суставы, легко поваляться на диване и предположить, что небольшой отдых поможет им восстановиться. Но это не всегда так. На самом деле, некоторые малозатратные и регулярные физические упражнения могут помочь облегчить и предотвратить боль в суставах в будущем.

Лучшие упражнения для облегчения боли в суставах
Фото: scientificanimations.com by www.scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Давайте рассмотрим, какие упражнения помогут вам избавиться от боли в коленях, лодыжках и голеностопе.

Массаж коленного сустава.

  • Сядьте прямо на скамью, руки на бедрах, носки упритесь в пол и смотрите вперед.
  • Удерживая правое бедро приклеенным к скамье, оторвите правую ногу от пола и поверните ступню в голеностопном суставе вправо.
  • Оставаясь в этом положении, медленно поднимите правую ногу к потолку, чтобы выпрямить колено.
  • Задержитесь в этом положении, а после неторопясь сгибайте колено и верните ногу в изначальное положение.
  • Удерживая правое бедро приклеенным к скамье, оторвите правую ногу от пола и поверните ступню в голеностопном суставе влево.
  • Оставаясь в этом положении, медленно поднимите правую ногу к потолку, чтобы выпрямить колено.
  • Задержитесь в этом положении, потом неспеша сгибайте ногу в колене и возвращайте ее в изначальное положение.
  • старайтесь делать упражнение таким образом, чтобы оно не причиняло вам боли. Следите за дыханием
  • Повторите упражнение 5 — 10 раз, после перейдите у другой стороне и сделайте также 5 — 10 повторений.

Приседание на цыпочках.

  • Встаньте так, чтобы ноги были ближе, чем на ширине бедер, за устойчивым стулом. Осторожно положите руки на спинку стула и опуститесь в глубокое приседание, держа пятки поднятыми и используя стул в качестве опоры.
  • Смотрите вниз и немного вперед, чтобы сохранить нейтральное положение шеи и задействовать мышцы туловища.
  • Сохраняя положение приседания, опираясь руками на стул, оторвите пятки от пола как можно выше, сосредоточив внимание на том, чтобы упираться пальцами ног в землю.
  • Упираясь пальцами ног в землю, медленно опускайте пятки как можно дальше. Ваше тело должно быть устойчивым, двигаться должны только пятки.
  • Сделайте от 15 до 20 повторений.

Совет. Чтобы изменить упражнение, выполняйте его стоя прямо. Чтобы добиться прогресса, выполняйте упражнение без поддержки стула.

Массаж голеностопного сустава.

  • Сядьте на пол, скрестив ноги, с высоким позвоночником. Опустите плечи вниз и отведите их назад.
  • Подтяните левое колено к груди, затем прижмите бедро к телу, заведя левую руку за бедро и удерживая левую руку поверх коленной чашечки.
  • Медленно и контролируемо вращайте лодыжку по часовой стрелке, рисуя ногой небольшой круг.
  • Сделайте паузу, затем измените направление.
  • Повторите по 5 — 10 раз на каждую ногу.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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