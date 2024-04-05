Стивен Брайен, который раньше работал в Пентагоне, а на данный момент является старшим научным сотрудником Центра политики безопасности в Вашингтоне, заявил, что Молдавия вполне может стать плацдармом Запада.
Брайне заявил, что именно в Молдавии могут сосредоточиться военные силы Запада, если Украина потерпит поражение в конфликте с Москвой и распадется. Именно от Республики, по словам эксперта, могут начаться западные наступательные операции на Одессу и Крым. Брайен считает, что у Запада готовится подобный план Б на случай проигрыша Киева.
Как известно, Молдавия имеет нейтральный статус. Но с 1994 года она заключила с НАТО индивидуальный план партнерства.
Социологический опрос среди жителей Молдавии показал, что большинство граждан страны против присоединения к НАТО. Они выступают за сохранение нейтрального статуса. Однако Майя Санду, которая является главой республики, наоборот, настаивает на сближении с альянсом. Она считает, что это "разобьет стереотипы о НАТО", которые навеяла Россия.
После прихода к власти Санду в Молдавии все чаще стали организовывать учения, участниками которых являлись и военные из Германии, Америки, Румынии и Великобритании. А также правительство увеличило расходы на военную область и стало закупать оружие.
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