Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки

Певица Жасмин выразила свое восхищение невесткой Евой, которая покорила ее своей милостью, скромностью и обаянием.
Михаил, сын Жасмин, стремился, чтобы его избранница понравилась его матери, и часто приглашал Еву в дом. Певица одобрила выбор сына и в знак этого передала Еве семейную реликвию — кольцо, которое планируется передавать по наследству.
Ева Хачатурян, занимавшаяся фигурным катанием, из-за травмы была вынуждена покинуть большой спорт, но после обучения в Институте физкультуры собирается заниматься ледовыми шоу.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.