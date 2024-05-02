Певица Жасмин рассказала о своих впечатлениях от невестки

Жасмин делится теплыми чувствами о невестке Еве и семейной реликвии

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин выразила свое восхищение невесткой Евой, которая покорила ее своей милостью, скромностью и обаянием.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY-SA 4.0

Михаил, сын Жасмин, стремился, чтобы его избранница понравилась его матери, и часто приглашал Еву в дом. Певица одобрила выбор сына и в знак этого передала Еве семейную реликвию — кольцо, которое планируется передавать по наследству.

Ева Хачатурян, занимавшаяся фигурным катанием, из-за травмы была вынуждена покинуть большой спорт, но после обучения в Институте физкультуры собирается заниматься ледовыми шоу.