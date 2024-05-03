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Почему не стоит полагаться на обезжиренные продукты: вот что с ними не так

Раскрыт вред обезжиренных продуктов

Здоровье

Обезжиренные продукты не безопасны для здоровья человека. В статье мы расскажем об этом подробнее.

Раскрыт вред обезжиренных продуктов
Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

Почему обезжиренные продукты вредны для здоровья

Дело в том, что нежирные продукты содержат и другие вредные вещества — крахмал, растительные жиры и сахара. Из-за этого такие молочные продукты вызывают нарушение обмена веществ в организме и набор веса. Поэтому после приема пищи вам захочется съесть больше углеводов.

Диетологи считают, что частое употребление нежирных молочных продуктов вызывает нарушение обменных процессов, ухудшает работу иммунной системы, повышает риск развития сахарного диабета и негативно сказывается на эмоциональном состоянии.

Главный миф о нежирных продуктах заключается в том, что они хорошо насыщают организм и притупляют чувство голода. Однако это совсем не так, а наоборот. Нежирный йогурт, творог, молоко или сметана хуже насыщают организм.

Кроме того, минеральные компоненты, такие как кальций и фосфор, не могут усваиваться без жира. Это связано с тем, что витамин D, необходимый для активного усвоения кальция, усваивается только с жиром.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
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