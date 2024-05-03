Главный бухгалтер страховой компании получила 4 года условно за мошенничество

Елена Доминова, главный бухгалтер ООО "Страховая фирма "Адонис", признана виновной в групповом мошенничестве на 96,3 млн рублей. Подсудимая исполнила "сделку с правосудием" и изобличила троих соучастников.
Ей назначено наказание — четыре года лишения свободы условно. Бывший гендиректор "Адониса" Дмитрий Перхун считает показания Доминовой недопустимыми из-за нарушения права на защиту.
В 2009–2022 годах через фиктивные агентские договоры перечислено комиссионное вознаграждение на общую сумму в 93,3 млн рублей. Штатные сотрудники компании занимались страхованием юридических и физических лиц, указанных в бумагах. Одним из восьми номиналов являлся сожитель Доминовой, Виталий Легошин, водитель по специальности. Гендиректор Дмитрий Перхун лично распределял деньги, обналиченные в банкоматах, между соучастниками. Показания Доминовой существенно повлияли на собранный объем доказательств. Перхун фигурировал в уголовном деле как представитель потерпевшего "Адониса", и его интересы представлял адвокат Иван Мельников. Елена Доминова признана виновной в мошенничестве и наказана на 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. С осужденной решено взыскать остаток — 86,3 млн рублей.
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