Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра

Хачапури по-осетински — это нежные лепешки из теста на кефире, наполненные сочной начинкой из картошки и сыра, приготовленные на сковороде. Вот пошаговый рецепт приготовления этого вкусного блюда от сайта "Лайфхакер.ру".
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Ингредиенты:
— 200 мл кефира,
— 1 чайная ложка разрыхлителя,
— 0,5 чайной ложки соли,
— 300 г муки + дополнительно для посыпки,
— 3 штуки картофеля,
— 200 г сулугуни (осетинский сыр),
— 100 г твёрдого сыра,
— перец чёрный молотый по вкусу.
Приготовление:
В большой миске смешайте кефир, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто.
Оберните тесто в пищевую плёнку и оставьте на 30-40 минут при комнатной температуре для отдыха и поднятия.
Сварите картофель до готовности, около 20 минут. Затем остудите и разомните его в пюре.
Натрите на тёрке оба вида сыра. Смешайте сыры с картофельным пюре и посолите, добавьте перец по вкусу.
Посыпьте рабочую поверхность мукой. Разделите тесто на 4-5 равных частей и растяните каждую часть в тонкий круг.
В центре каждого круга положите порцию начинки и аккуратно защипните края, чтобы испечь лепешки-хачапури.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Печь хачапури нужно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой румяности.
Теперь ваши вкусные хачапури по-осетински с картошкой и сыром готовы к подаче! Приятного аппетита!