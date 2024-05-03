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Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра

Хачапури по-осетински с картошкой и сыром: готовятся просто на сковороде

1:42
Еда

Хачапури по-осетински — это нежные лепешки из теста на кефире, наполненные сочной начинкой из картошки и сыра, приготовленные на сковороде. Вот пошаговый рецепт приготовления этого вкусного блюда от сайта "Лайфхакер.ру".

Хачапури по-осетински с картошкой и сыром: готовятся просто на сковороде
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa is licensed under public domain

Ингредиенты:

— 200 мл кефира,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 300 г муки + дополнительно для посыпки,

— 3 штуки картофеля,

— 200 г сулугуни (осетинский сыр),

— 100 г твёрдого сыра,

— перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте кефир, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто.
  2. Оберните тесто в пищевую плёнку и оставьте на 30-40 минут при комнатной температуре для отдыха и поднятия.
  3. Сварите картофель до готовности, около 20 минут. Затем остудите и разомните его в пюре.
  4. Натрите на тёрке оба вида сыра. Смешайте сыры с картофельным пюре и посолите, добавьте перец по вкусу.
  5. Посыпьте рабочую поверхность мукой. Разделите тесто на 4-5 равных частей и растяните каждую часть в тонкий круг.
  6. В центре каждого круга положите порцию начинки и аккуратно защипните края, чтобы испечь лепешки-хачапури.
  7. Разогрейте сковороду на среднем огне. Печь хачапури нужно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой румяности.

Теперь ваши вкусные хачапури по-осетински с картошкой и сыром готовы к подаче! Приятного аппетита!

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ с Сыром и Картофелем
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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