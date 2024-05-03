Хачапури по-осетински с картошкой на сковороде: в нежной начинке целых два вида сыра

Хачапури по-осетински с картошкой и сыром: готовятся просто на сковороде

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Хачапури по-осетински — это нежные лепешки из теста на кефире, наполненные сочной начинкой из картошки и сыра, приготовленные на сковороде. Вот пошаговый рецепт приготовления этого вкусного блюда от сайта "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa is licensed under public domain

Ингредиенты:

— 200 мл кефира,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 300 г муки + дополнительно для посыпки,

— 3 штуки картофеля,

— 200 г сулугуни (осетинский сыр),

— 100 г твёрдого сыра,

— перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление:

В большой миске смешайте кефир, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто. Оберните тесто в пищевую плёнку и оставьте на 30-40 минут при комнатной температуре для отдыха и поднятия. Сварите картофель до готовности, около 20 минут. Затем остудите и разомните его в пюре. Натрите на тёрке оба вида сыра. Смешайте сыры с картофельным пюре и посолите, добавьте перец по вкусу. Посыпьте рабочую поверхность мукой. Разделите тесто на 4-5 равных частей и растяните каждую часть в тонкий круг. В центре каждого круга положите порцию начинки и аккуратно защипните края, чтобы испечь лепешки-хачапури. Разогрейте сковороду на среднем огне. Печь хачапури нужно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой румяности.

Теперь ваши вкусные хачапури по-осетински с картошкой и сыром готовы к подаче! Приятного аппетита!