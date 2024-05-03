Томас Бах заверил, что его главная задача — не вмешиваться в политику

Глава МОК Бах заявил, что не вмешивается в политику

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что его главная задача заключается в том, чтобы не вмешиваться в политику.

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Глава МОК подчеркнул, что МОК стремится сделать все возможное для примирения различных конфликтующих сторон в мире.

"Моя работа заключается в том, чтобы не вмешиваться в политику. Я разговариваю со многими главами государств, но МОК должен оставаться в своей роли", — сказал Бах в интервью RAC 1.

Бах добавил, что его организация прилагает все усилия к достижению мира, используя их "ограниченные ресурсы", однако они сами не могут принимать решения о прекращении конфликтов.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК принял решение допустить российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. Из-за ограничений на участие в квалификационных соревнованиях, на Олимпийские игры смогут пройти не более 55 российских атлетов.