Томас Бах заверил, что его главная задача — не вмешиваться в политику

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что его главная задача заключается в том, чтобы не вмешиваться в политику.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported