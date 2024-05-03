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Почему кошка бегает за своим хвостом: научные объяснения данного поведения

Ученые объяснили, почему кошка бегает за своим хвостом

1:34
Зоосфера » Кошки

Если у вас дома живет кошка, вероятно, вы видели, как она во время игры пытается поймать свой хвост. Разберемся, почему кошки ведут себя таким образом.

Ученые объяснили, почему кошка бегает за своим хвостом
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  • Игра: одна из причин, по которым кошка может начать гоняться за своим хвостом — это развлечение. Это способ разнообразить ежедневную рутину и добавить в жизнь ярких эмоций. В таком случае лучше не вмешиваться и позволить кошке играть.
  • Охотничий инстинкт: заинтересованность в своем хвосте может проявляться не только во время игры, но и как часть охотничьего поведения.
  • Стресс: если кошка ранее не проявляла интерес к своему хвосту, стоит проанализировать недавние изменения в её жизни. Преследование хвоста может быть реакцией на стресс, например, после переезда, появления нового животного в доме или долгого отсутствия владельца. В таком случае важно устранить источник стресса.
  • Боль: неожиданное поведение может быть вызвано болезненными ощущениями или зудом из-за повреждения хвоста, аллергии, наличия паразитов и других причин.
  • Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР): как и люди, животные тоже могут страдать от психологических расстройств. К симптомам ОКР у кошек, помимо агрессивных попыток поймать и укусить свой хвост, могут относиться внезапные всплески гиперактивности, сменяющиеся агрессией, чувствительность к прикосновениям и другие признаки, которые может определить ветеринар.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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