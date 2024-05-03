Почему кошка бегает за своим хвостом: научные объяснения данного поведения

Ученые объяснили, почему кошка бегает за своим хвостом

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас дома живет кошка, вероятно, вы видели, как она во время игры пытается поймать свой хвост. Разберемся, почему кошки ведут себя таким образом.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Игра: одна из причин, по которым кошка может начать гоняться за своим хвостом — это развлечение. Это способ разнообразить ежедневную рутину и добавить в жизнь ярких эмоций. В таком случае лучше не вмешиваться и позволить кошке играть.

одна из причин, по которым кошка может начать гоняться за своим хвостом — это развлечение. Это способ разнообразить ежедневную рутину и добавить в жизнь ярких эмоций. В таком случае лучше не вмешиваться и позволить кошке играть. Охотничий инстинкт: заинтересованность в своем хвосте может проявляться не только во время игры, но и как часть охотничьего поведения.

заинтересованность в своем хвосте может проявляться не только во время игры, но и как часть охотничьего поведения. Стресс: если кошка ранее не проявляла интерес к своему хвосту, стоит проанализировать недавние изменения в её жизни. Преследование хвоста может быть реакцией на стресс, например, после переезда, появления нового животного в доме или долгого отсутствия владельца. В таком случае важно устранить источник стресса.

если кошка ранее не проявляла интерес к своему хвосту, стоит проанализировать недавние изменения в её жизни. Преследование хвоста может быть реакцией на стресс, например, после переезда, появления нового животного в доме или долгого отсутствия владельца. В таком случае важно устранить источник стресса. Боль: неожиданное поведение может быть вызвано болезненными ощущениями или зудом из-за повреждения хвоста, аллергии, наличия паразитов и других причин.

неожиданное поведение может быть вызвано болезненными ощущениями или зудом из-за повреждения хвоста, аллергии, наличия паразитов и других причин. Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР): как и люди, животные тоже могут страдать от психологических расстройств. К симптомам ОКР у кошек, помимо агрессивных попыток поймать и укусить свой хвост, могут относиться внезапные всплески гиперактивности, сменяющиеся агрессией, чувствительность к прикосновениям и другие признаки, которые может определить ветеринар.