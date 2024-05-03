Домашний сырный соус из пикантного чеддера с добавлением муки, масла и молока: готовится очень быстро
Домашний сырный соус: популярный рецепт
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Попробуйте приготовить этот домашний сырный соус из пикантного чеддера — всего из пяти ингредиентов и менее чем за 10 минут!
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 2 столовые ложки несолёного сливочного масла
- 2 столовые ложки муки
- 1/4 чайной ложки соли
- 1 стакан молока
- 1,5 чашки тёртого острого сыра чеддер
Приготовление
- Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и соль, взбейте до образования пасты.
- Медленно влейте молоко, варите и перемешивайте до полного растворения, около 2 минут.
- Добавьте сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится, 1-2 минуты.
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Сырный соус. Как приготовить дома