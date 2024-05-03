Домашний сырный соус из пикантного чеддера с добавлением муки, масла и молока: готовится очень быстро

Домашний сырный соус: популярный рецепт

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Попробуйте приготовить этот домашний сырный соус из пикантного чеддера — всего из пяти ингредиентов и менее чем за 10 минут!

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Ингредиенты

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

2 столовые ложки муки

1/4 чайной ложки соли

1 стакан молока

1,5 чашки тёртого острого сыра чеддер

Приготовление

Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и соль, взбейте до образования пасты. Медленно влейте молоко, варите и перемешивайте до полного растворения, около 2 минут. Добавьте сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится, 1-2 минуты.