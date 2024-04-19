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Любовь Степушова
Украина — страна-банкрот, Запад не станет её содержать

Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада

4:35
Мир » Бывший СССР » Украина

Высокие гости, наведывающиеся сегодня на Украину, похожи на аудиторов и рвачей, интересующихся, чем можно поживиться у будущего государства-банкрота.

Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада
Фото: https://twitter.com/DefenceU/status/1592109317033185280 by Defense of Ukraine is licensed under public domain

Дефицит бюджета Украины в 2024 году — 42 млрд долларов

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине понадобится минимум 42 млрд долларов кредитов для поддержки бюджета 2024 года. Известно, что около 60-70% национального годового бюджета составляют западные вливания. Георгиева высказала убеждённость, что Киев получит эти средства, поскольку международная поддержка Украины остаётся "непреклонной".

Возможно, получит, но большинство помощи идёт в кредитах. США также перешли на займы. По проекту спикера конгресса Майка Джонсона — без права тратить их на социальные выплаты.

При этом социальную политику страны лихорадит. Прогноз по первому кварталу по выплатам "социалки" из бюджета — едва ли достигнет 60%. Урезаны выплаты "переселенцам", военным, сняты другие пособия, задерживаются пенсии. Это происходит на фоне роста задолженности населения по ЖКХ и невозврата кредитов.

Тенденция ясна: Украине дают деньги только на войну, а на остальное урезают. МВФ при этом требует повышения цен на энергоносители для потребителей на Украине. Это означает, что Западу выгодна Украина в качестве всего лишь как часть проекта "анти-Россия", никто там не заинтересован в Украине как процветающей стране.

Украинская экономика угасает с 2014 года

Обещанная евроинтеграция с 2014 года на Украине привела к деградации промышленности и к сокращению ВВП в три раза. Уничтожены высокотехнологические предприятия в сфере

  • сельскохозяйственной,
  • автобусной техники,
  • грузовых вагонов,
  • авиастроения,
  • аккумуляторов.

Это такие предприятия, как

  • Днепропетровский комбайновый завод,
  • Кременчугский автосборочный завод,
  • Львовсельмаш,
  • Львовский автобусный завод,
  • Запорожский электровозоремонтный завод.

Потери промышленности от разрыва с Россией составили 98 млрд долларов.

После двух лет СВО, экономика Украины близка к банкротству. Она остаётся дефицитной и дотационной. В стране фактически остановилось кредитование. ЦБ Украины размещает свои внутренние займы в принудительном порядке, большинство финансовых учреждений страны испытывают трудности с ликвидностью, индекс предпринимательской активности падает: мужчины ушли воевать, и экономика этих рабочих рук больше не увидит никогда. Из-за нехватки электроэнергии встала промышленность, какая осталась. Военная промышленность практически уничтожена ударами ВКС.

При этом кризис будет только нарастать, скоро будет необходимость почти полностью обеспечивать население едой, водой, теплом. Для этого придётся снижать курс гривны, экономя валюту, обесценивая зарплаты.

Политики Запада откажутся от Украины — слишком затратно

И на фоне разрушения экономики на Украине бушует политический кризис — кризис легитимности президента и парламента, отсутствие свободы слова и прав человека. Элиты и военные недовольны Банковой, и наоборот. Коррупция среди силовиков растёт, и это приговор государству. Сами власти всех уровней "сидят на чемоданах".

Несмотря на уверенность Георгиевой, денег на Украину нет и не будет ни у США, ни у Евросоюза, ни у Британии. Дотации украинским беженцам отменяют, Европарламент не согласовал продление режима беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Оружия, ПВО и снарядов тоже нет, звучат призывы их искать, но никто не внемлет. Владимиру Зеленскому в западных парламентах уже не стелят "красные дорожки" и не аплодируют стоя.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы банкротство
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