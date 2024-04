В нижней палате конгресса США появился законопроект о выделении помощи Украине. Шансы стать законом невелики

Your browser does not support the audio element.

Перспективы утверждения в конгрессе США отдельного законопроекта помощи Украине весьма туманны.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain