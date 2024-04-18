В нижней палате конгресса США появился законопроект о выделении помощи Украине. Шансы стать законом невелики

Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться

5:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Перспективы утверждения в конгрессе США отдельного законопроекта помощи Украине весьма туманны.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

Республиканец Джонсон представил свой законопроект помощи Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон изложил свой вариант выделения военной помощи Украине. Она обособлена в отдельный законопроект.

В законопроекте остались те же 61 млрд долларов, которые Украине утвердил сенат.

Из них:

23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов,

11,3 млрд — на текущие военные операции США в регионе,

13,8 млрд — на закупку новейших систем вооружений для армии США и союзников;

и только 7,9 млрд долларов — это прямая финансовая помощь, выделенная Киеву в кредит с правом "прощения" и с запретом тратить их на выплату пенсий и социальную помощь.

Президент Джозеф Байден через 60 дней после принятия закона должен будет заключить с правительством Украины соглашение о возврате средств. Они будут доступны Украине до 30 сентября 2025 года. Президенту США разрешено списать 50% долга после выборов в ноябре (возможно, и президент будет уже другой). Возможность списать весь долг появится только с 2026 года, и если за это проголосует конгресс.

Из нового

Появилось разрешение президенту Джо Байдену предоставить Украине ракеты ATACMS дальностью до 300 километров (то есть с увеличением дальности, сейчас — 165 километров) при условии, что это не навредит национальной безопасности США. Решать это тоже будет президент. Белый дом и Пентагон должны в течение 45 дней представить проект стратегии помощи Украине — цели, возможности. Пока это проблема для администрации Байдена. Усилен контроль со стороны США над расходованием выделяемых средств.

По информации американских СМИ, законопроект вынесут на голосование 20 апреля. Джо Байден выразил готовность подписать раздельные законопроекты о поддержке

Израиля,

Украины

и Тайваня.

Консенсус есть, но перспективы весьма туманны

Некоторые эксперты полагают, что демократы и республиканцы в нижней палате в основной массе договорились, тем более что из 60 млрд 48 млрд долларов они выделяют сами себе, поэтому законопроект будет успешно проголосован.

Другие считают, что перспективы утверждения туманны, так как...

Предстоит голосование, открывать ли дебаты. Если они будут открыты, то это затяжка по времени. Эта схема не нашла поддержки у тех демократов, которые настаивают на пакетном подходе Израиль — Украина. Джонсон предложил всем вносить поправки, что может похоронить проект.

Часть наиболее радикально настроенных республиканцев крайне зла, что демократы поддерживают предложения Джонсона. При обсуждениях они настаивали, что помощь Украине должна быть увязана с противодействием нелегальной иммиграции на американо-мексиканской границе. И как минимум два республиканца угрожают выдвинуть предложение об импичменте Джонсону. При этом ранее для свержения предыдущего спикера понадобилась бы поддержка всего восьми голосов недовольных спикером республиканцев (и всех демократов).

На решение палаты представителей также может повлиять текущая ситуация на поле боя на Украине — конгрессмены могут отказаться инвестировать значительные ресурсы в "бесперспективный проект".

Даже в случае утверждения палатой представителей законопроекта он может быть отвергнут сенатом, который выдвинул свой вариант с пакетным подходом.

Всего Джонсон представил в среду, 17 апреля, три законопроекта, которые предоставят в общей сложности 95 млрд долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню, вместо голосования по аналогичному пакету, одобренному обеими партиями в сенате.

Законопроект по Украине предусматривает выделение 60,84 млрд долларов,

законопроект по Израилю — 26,38 млрд долларов,

а законопроект по Индо-Тихоокеанскому региону — 8,12 млрд долларов.

Отдельно идёт законопроект, в котором оговариваются правила финансирования поддержки Украины за счёт арестованных российских активов — этот вопрос также отдан на усмотрение президенту.

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