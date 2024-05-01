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Как избежать неполадок: основные ошибки при применении крема для лица

1:14
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После приобретения дорогого и рекомендованного крема для лица, не видишь ожидаемого эффекта? Может быть, причина в неправильном способе его нанесения. Рассмотрим основные ошибки, о которых предупреждают дерматологи при распределении крема по коже лица.

Как избежать неполадок: основные ошибки при применении крема для лица
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Использование пальцев напрямую из баночки: этот распространенный способ может стать причиной загрязнения крема бактериями, что может изменить его состав и сделать его менее эффективным. Лучше использовать небольшую ложечку или выбирать кремы в тюбиках для сохранения его качества.
  2. Хаотичное нанесение без массажных линий: нанесение крема в разных направлениях может нарушить кровообращение и даже вызвать отечность. Рекомендуется наносить крем по массажным линиям снизу вверх легкими движениями без давления для лучшего впитывания.
  3. Использование крема перед сном: вечером крем следует наносить за два часа до сна, чтобы он успел впитаться и избежать риска смазывания его по подушке. Косметика, нанесенная перед сном, может вызвать отеки, поэтому важно дать ей достаточно времени для впитывания.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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