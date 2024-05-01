Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать неполадок: основные ошибки при применении крема для лица
Адвокат назвал категории граждан, которым вернут деньги за оплату детского сада
Страховщики предупреждают о последствиях ограничений на российскую нефть
Садальский не согласен с выбором победителя шоу "Голос"
Кинологи рассказали, как понять, что собака любит хозяина
Малоизвестные и жуткие мультфильмы Уолта Диснея
Говорим о соседстве подсолнуха и картофеля
Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей
Прилучный забрал детей Муцениеце на майские праздники в свой загородный дом к мачехе
Почти не изменилось за 3,7 млрд лет: учёные расширили понимание истории магнитного поля Земли

Обнаружены доказательства большой силы магнитного поля Земли в прошлом

Наука

Учёные из Оксфордского университета и Массачусетского технологического института провели исследование, которое значительно расширяет понимание истории геомагнитного поля Земли.

Обнаружены доказательства большой силы магнитного поля Земли в прошлом
Фото: NASA is licensed under public domain

Используя образцы древних железосодержащих пород из Гренландии, они восстановили характеристики магнитного поля, датированного 3,7 миллиардами годами назад. Результаты показали, что интенсивность магнитного поля тогда составляла примерно 15 микротесла, что всего в два раза меньше современного уровня, сообщает "Хайтек".

Исследование также ставит вопросы о механизмах поддержания магнитного поля в ранней истории Земли, до формирования твердого внутреннего ядра.

Кроме того, отмечается, что солнечный ветер в прошлом был значительно сильнее, чем сейчас, что делает существование стабильного магнитного поля еще более важным для сохранения атмосферы и поддержания условий, пригодных для жизни.

Эти открытия могут помочь ученым лучше понять, как именно жизнь смогла перейти с океанов на континенты, что является значимым аспектом в исследовании эволюции жизни на Земле.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом

Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.

Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
Кинологи рассказали, как понять, что собака любит хозяина
Малоизвестные и жуткие мультфильмы Уолта Диснея
Говорим о соседстве подсолнуха и картофеля
Базовые упражнения для мужчин, женщин и пожилых людей
Прилучный забрал детей Муцениеце на майские праздники в свой загородный дом к мачехе
Рассказываем, как сделать урожай клубники богатым
Stellantis сообщает о снижении доходов в первом квартале, но ожидает рост
76-летний актер Борис Галкин заявил, что надеется сам выдать замуж свою младшую дочь
Учёным удалось превратить обычную кровь в универсальную
Как выбрать страховку для домашних животных?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников