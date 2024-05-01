Почти не изменилось за 3,7 млрд лет: учёные расширили понимание истории магнитного поля Земли

Обнаружены доказательства большой силы магнитного поля Земли в прошлом

Учёные из Оксфордского университета и Массачусетского технологического института провели исследование, которое значительно расширяет понимание истории геомагнитного поля Земли.

Фото: NASA is licensed under public domain

Используя образцы древних железосодержащих пород из Гренландии, они восстановили характеристики магнитного поля, датированного 3,7 миллиардами годами назад. Результаты показали, что интенсивность магнитного поля тогда составляла примерно 15 микротесла, что всего в два раза меньше современного уровня, сообщает "Хайтек".

Исследование также ставит вопросы о механизмах поддержания магнитного поля в ранней истории Земли, до формирования твердого внутреннего ядра.

Кроме того, отмечается, что солнечный ветер в прошлом был значительно сильнее, чем сейчас, что делает существование стабильного магнитного поля еще более важным для сохранения атмосферы и поддержания условий, пригодных для жизни.

Эти открытия могут помочь ученым лучше понять, как именно жизнь смогла перейти с океанов на континенты, что является значимым аспектом в исследовании эволюции жизни на Земле.