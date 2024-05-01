Клубы взаимного страхования судов оспаривают эффективность ограничения цен на российскую нефть, установленного G7

Страховщики предупреждают о последствиях ограничений на российскую нефть

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Международное сообщество владельцев судов, известное как группа клубов взаимного страхования, выразило мнение, что ограничения G7 на цены российской нефти не принесли ожидаемых результатов, по данным Газеты. ru.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США) is licensed under public domain

В письме, отправленном в парламент Великобритании, организация заявила, что установленный предел цен способствовал формированию альтернативной танкерной индустрии, из-за чего отслеживание операций так называемого "теневого флота" стало практически невозможным.

Группа состоит из 12 ведущих мировых страховщиков, охватывающих примерно 87% мирового океанского торгового флота, которые также подпадают под действие установленного потолка цен от G7.

С начала введения этих ограничений около 800 танкеров отказались от услуг данной группы.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия ввели рестрикции на цены российской нефти, запрещающие предоставление РФ транспортных и финансовых услуг в связи с этими ограничениями.