Владимир Зеленский заявил, что США готовы пожертвовать Украиной в угоду своих выборов

Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона из Луизианы о разделении американской помощи Израилю и Украине вызвало негодование у президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication