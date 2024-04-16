Владимир Зеленский заявил, что США готовы пожертвовать Украиной в угоду своих выборов

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Решение конгресса США вызвало негодование Зеленского

Мир

Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона из Луизианы о разделении американской помощи Израилю и Украине вызвало негодование у президента Украины Владимира Зеленского.

Решение конгресса США вызвало негодование Зеленского
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению украинского лидера, действия Конгресса свидетельствуют не о заботе о безопасности, а о политических мотивах. Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу PBS, что это недостойно для мирового сообщества и демократии, и привел в пример то, что некоторые страны лишь говорят о демократии, не прилагая реальных усилий.

"Если конгресс (США) поделит всю помощь на израильскую и украинскую, это будет чистой политикой перед выборами в США... это будет популизмом - помогать только Израилю и забыть про Украину. Это будет значить, что всем все равно, сколько погибает украинцев, им важны их рейтинги. Без помощи США шансов у нас нет, мы проиграем всё" - заявил Зеленский, потребовав еще денег и оружия.

Его убеждение заключается в том, что если Конгресс разделит помощь между Израилем и Украиной, это свидетельствует о том, что политические расчеты имеют преимущество перед заботой о других странах. Президент заключил, что решение принимается скорее с ориентацией на предстоящие выборы в США, нежели на реальные потребности стран, таких как Украина.

Ранее Майк Джонсон объявил о своем намерении вынести на голосование законопроекты по направлению помощи Израилю, Тайваню и Украине на этой неделе. Белый дом отклонил идею разделения помощи, но остается неясным, поддержат ли демократы план Джонсона в Сенате. Джонсон также отметил, что республиканцы рассматривают возможность оказания помощи Украине в виде кредита.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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