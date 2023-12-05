У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег

5:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Приближается час икс для киевского режима, Владимир Зеленский 5 декабря будет лично убеждать сенаторов конгресса выделить финансирование Украине из бюджета США.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Без вас мы никто"

Белый дом пригласил президента Украины Владимира Зеленского 5 декабря выступить перед сенаторами конгресса по видеосвязи в закрытом режиме.

Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер. По его словам, "чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону при голосовании по этому вопросу".

Палату представителей также в эти дни агитируют лично группа депутатов от "Слуги народа" во главе с лидером фракции Давидом Арахамией. Приехал в Вашингтон и спикер Рады Руслан Стефанчук.

А вскоре прилетят глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Главная тема та же — убедить конгрессменов поддержать законопроект о помощи Украине.

Белый дом сигнализирует о катастрофе для киевского режима

Что на кону, в США и так знают. О катастрофе на Украины, оставшейся без денег, предупредили сразу несколько чиновников администрации Джозефа Байдена. Представитель госдепартамента Мэтью Миллер оценил его как "тяжёлое" с учётом, что деньги на поддержку закончатся "очень скоро".

Помощник Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что после того, как у США закончатся деньги на помощь Украине, поставки оружия прекратятся.

"У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги и почти закончилось время", — сказал Салливан, выступая на брифинге для журналистов.

Крокодиловы слёзы Зеленского

В этой связи очевидно, что Белый дом рассчитывает на силу Зеленского как актёра убедить "зрителя" эмоциями. Попробуем представить, как Зеленский будет это делать.

Требовать не будет, это ему дорого обошлось ранее. Скорее всего, будет давить на жалость. Зеленский неоднократно пускал слезу за время своих общений с западной аудиторией. Но на этот раз в крокодиловы слёзы американцы не поверят, а спросят: "А где ваши собственные патроны и снаряды, ракеты и танки? Почему вы не построили ни одного нового завода ВПК, готовясь к войне, а те, что были, разорили?"

Второй тезис Зеленского тоже из заезженных: "Если вы нам не поможете, Россия будет воевать с вами на вашей территории". Сомнительное утверждение, потому что это будет совсем другая война, а не СВО. России она не нужна, как и США.

Третий тезис: "Хотя бы пообещайте, что дадите денег, пообещайте, что мы вступим в НАТО, тогда у нас "вырастут крылья". Обещать не значит жениться. Возможно пообещают, но денег не дадут.

По информации агентства Bloomberg, голосование в конгрессе по выделению финансов для Киева на следующий финансовый год состоится не раньше 11 декабря, а 15 декабря сенаторы отправятся на каникулы до середины января. Поэтому сроки, действительно, поджимают.

Причины задержки с финансированием Украины

Законопроект о выделении Украине средств застрял в палате представителей. Республиканцы требуют, чтобы Белый дом пояснил, какие цели он ставит на Украине, а Зеленский отчитался о потраченных миллиардах.

В сенате же сенаторы требуют увязать финансирование Украины с финансированием южной границы США в плане сдерживания мигрантов. Некоторые вообще против выделения помощи, потому что Украина не выиграет. Сенатор США Рон Джонсон завил в интервью The Hill, что "Путин не проиграет эту войну”, потому что у России есть ресурсы и ядерное оружие, и предложил начать переговоры РФ — Украина.

"Это должно закончиться. Нам не понравится результат. Но с каждым днём он будет нравиться нам всё меньше", — сказал Джонсон.

Даже главный "ястреб"-русофоб сената Линдси Грэм, который ещё летом называл "убийство русских” выгодной инвестицией для США, уже отказывается помогать Украине, пока не будут решены кризисы внутри самой Америки вроде миграционного.

"Убийство русских" больше не выгодно Америке

Вот ключ к пониманию проблемы. Ничего личного — только бизнес. Когда он не пошёл, нечего туда больше вкладываться. А ведь все эти люди недавно ещё говорили о неминуемом стратегическом поражении России. Теперь во всём у них будет виновата Украина — так они объяснят избирателям своё поражение.

Возможно, когда придёт осознание, что выгоднее США с Россией мириться, тогда и будет политический разворот с отменой санкций. Главное — из этого разворота извлечь максимальную выгоду для самой России.

Читайте по теме:

Заговор против Зеленского созрел, ход за президентом Украины

Идут ли мирные переговоры Герасимов-Залужный?

В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией